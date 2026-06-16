Cancer : un chercheur de l’Université de Tel-Aviv récompensé

Le Professeur Uri Ben-David, de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l’Université de Tel-Aviv, a reçu le prestigieux Prix Blavatnik 2026 pour les jeunes scientifiques dans la catégorie des sciences de la vie, a rapporté l'Université de Tel-Aviv. Cette distinction, considérée comme l’une des plus importantes au monde pour les chercheurs de moins de 42 ans, récompense ses travaux novateurs dans la lutte contre le cancer.

Créés en 2007 par la Fondation de la famille Blavatnik et administrés par l’Académie des sciences de New York, les Prix Blavatnik distinguent chaque année des scientifiques dont les recherches ont le potentiel de transformer la médecine, de faire progresser les connaissances et de répondre à des défis majeurs de notre époque. En Israël, ils sont attribués depuis 2017 en partenariat avec l’Académie nationale des sciences.

Les recherches du Prof. Ben-David se concentrent sur l’aneuploïdie, un phénomène caractérisé par un nombre anormal de chromosomes dans les cellules cancéreuses. Grâce à une combinaison d’approches expérimentales et informatiques, son équipe a démontré comment ces anomalies génétiques favorisent la croissance des tumeurs et leur résistance aux traitements.

Ses travaux ont également permis d’identifier plusieurs vulnérabilités propres aux cellules cancéreuses aneuploïdes. Parmi elles figure la protéine KIF18A, devenue aujourd’hui une cible thérapeutique prometteuse et au cœur du développement de nouveaux médicaments actuellement évalués dans le cadre d’essais cliniques. Ces avancées ouvrent la voie à des traitements plus ciblés, plus efficaces et potentiellement moins toxiques pour les patients.

« C’est un immense honneur pour moi », a déclaré le Prof. Ben-David. « Je suis enchanté de cette reconnaissance et fier de l’équipe remarquable qui travaille avec moi pour réaliser ces succès communs. »

Le Prix Blavatnik 2026 a été remis lors d’une cérémonie organisée début juin au Centre Peres pour la paix à Tel-Aviv, saluant l’excellence scientifique israélienne et les chercheurs qui façonnent la médecine de demain.