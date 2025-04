Pour les grands-parents de Bar Kuperstein, "ce qu'il traverse maintenant est une Shoah pire que ce que nous avons vécu"

Michael Kuperstein a survécu à l'enfer de la période de la Shoah, mais depuis un an et demi, lui et sa femme Faina attendent le retour de leur petit-fils bien-aimé Bar, enlevé à Gaza le 7 octobre. Pour eux, le Yom HaShoah n'est pas un jour comme les autres.

Depuis un an et demi, la photo de Bar est placée sur une chaise, à l'endroit où il avait l'habitude de s'asseoir lors des repas de famille. "Mon Bar est mon petit-fils, et il est fort. Je veux qu'il revienne le plus vite possible," a partagé Faina. "Il n'a pas encore vu la vie. C'est une Shoah pire que ce que nous avons vécu en 1941."

"D'un côté, je suis contente que des otages reviennent. De l'autre, je suis très en colère qu'ils fassent une sélection et ne ramènent pas tout le monde à la maison. Ils doivent tous être ici, à la maison, et non pas assis dans des tunnels", a poursuivi Faina.

Hostage and Missing Families Forum

Michael est né en Biélorussie en 1941. Quand les Allemands ont commencé à attaquer, son père a été mobilisé dans l'armée, et lui et sa mère sont restés seuls. "Ma mère m'a attrapé, m'a emmené hors de la maison et s'est enfuie du bâtiment. Elle est arrivée à la gare, les Allemands ont intercepté le train et l'ont fait exploser, et la plupart des gens y sont morts. Ma mère a réussi à me prendre et à s'échapper du train." Ils sont ensuite arrivés dans une petite ville. "Ma mère allait seule de porte en porte demander aux gens de l'aide pour la nourriture et la boisson. Le propriétaire d'un appartement est sorti et lui a dit : 'Je te donne quelques minutes avant d'appeler la police'."

Presque sans nourriture ni eau, ils y ont passé de longs mois. Ils passaient leurs journées cachés dans les forêts et, la nuit, avançaient sur de longs kilomètres pour atteindre la frontière russe. À l'entrée d'une ville, la police les a arrêtés et les a placés dans un camp où se trouvaient déjà 100 000 Juifs. "Au moment où ils ont commencé à faire une sélection, ma mère a réussi à s'échapper de là et à atteindre la frontière après trois ou quatre mois, où les soldats russes l'ont trouvée et ont réussi à lui faire traverser la frontière."

La chambre de Bar est restée jusqu'à aujourd'hui telle quelle, attendant son retour. Faina et Michael ont raconté l'accident du père de Bar, Tal, qui est allé sauver une fillette de 4 ans et a été grièvement blessé. "Bar ne sait pas que son père parle maintenant," ont-ils partagé. "Il fait tout, juste pour pouvoir le recevoir." Le couple a également raconté l'héroïsme de Bar lors de ce sombre samedi matin : "Son ami est venu le lendemain et a raconté qu'ils avaient pris un quad pour ouvrir la porte arrière afin que les gens puissent s'échapper, et il a aussi aidé les blessés."

Jusqu'à aujourd'hui, la famille de Bar a l'impression que sa voix n'est pas entendue. "Depuis qu'il est là-bas, personne n'a jamais demandé, où est Bar, comment va Bar. On a dit qu'il était vivant, mais personne ne parle de lui. On parle de tous les autres mais pour Bar, si nous n'en parlons pas, personne n'en parle", a regretté Michael. "Je ne sais pas comment vivre vraiment si Bar ne revient pas," a partagé Faina en larmes. "Il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais ce qu'il nous reste, nous voulons l'utiliser pour l'aider comme nous le pourrons."