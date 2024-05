Cérémonie de Yom Hazikaron : "Nous pleurons les victimes mais nous reconstruirons", assure Isaac Herzog

Le président israélien Isaac Herzog s'est exprimé lundi après-midi lors de la cérémonie nationale de commémoration de Yom Hazikaron (Jour du souvenir pour les soldats tombés lors des guerres d’Israël et les victimes de terrorisme) qui s’est déroulée sur le mont Herzl à Jérusalem. "Nous nous réunissons aujourd'hui le cœur bouleversé, marqué et choqué. Nous nous réunissons à un moment où nous sommes encore loin d'intérioriser, de comprendre, d'exprimer avec des mots le fardeau de la douleur que nous portons depuis le 7 octobre", a-t-il déclaré.

"Chaque année, en ce jour sacré, nous nous rassemblons et nous nous tenons ici avec vous, fils et filles des familles qui ont sacrifié leurs proches, et nos épaules s'abaissent sous le poids d'un profond chagrin", a-t-il poursuivi. "Et pourtant, en même temps, nous nous relevons avec le privilège de faire partie d'un tel peuple, d'un peuple avec de tels fils et de telles filles".

https://twitter.com/i/web/status/1789998994157924802 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

"Cette année, lors de l'attaque terroriste la plus odieuse depuis notre établissement sur notre terre, des familles entières nous ont été cruellement enlevées. Nous élevons la mémoire de nos bien-aimés tombés au champ d'honneur qui ont été assassinés et massacrés", a continué le président. ""Nous sommes aujourd'hui accompagnés de représentants de familles qui ont perdu leurs proches dans divers actes de terreur et d'hostilité. Tant de nos fils et nos filles, nos frères et nos sœurs, tous bien-aimés, nous ont été enlevés dans la cruauté et la douleur".

"L’attaque du 7 octobre était une attaque contre nos droits et notre souveraineté dans notre patrie, dans notre seul et unique État, Israël", a-t-il ajouté. "Comme à chaque génération, des ennemis se dressent pour nous anéantir. En ce moment sacré, nous nous rassemblons, générations de familles en deuil, générations de survivants, sur la terre chérie de nos ancêtres pour pleurer les victimes du 7 octobre et du conflit qui s'en est suivi ainsi que toutes les victimes d'actes hostiles, depuis le début du retour des Juifs sur leur terre".

IDF Spokesperson

"Familles bien-aimées. Personne ne peut se mettre à votre place. Je prie chaque jour pour que nous soyons dignes, en tant qu'individus et en tant que société, de votre immense sacrifice. Notre rôle, le rôle de tout le peuple d'Israël, est de vous soutenir. Mais notre blessure ne sera pas guérie, tant que tous les otages ne seront pas revenus. Leur retour est une étape nécessaire dans le processus de reconstruction pour nous tous. "Que les âmes des victimes des attaques de nos ennemis soient à jamais liées par le lien de la vie. Et en leur mémoire, et pour leur salut, nous ajouterons de la vie ici, sur cette bonne terre", a conclu Isaac Herzog.