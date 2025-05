Cérémonie des soldats méritants : le chef de Tsahal menace le Hamas de déployer "toute la puissance de l'armée bientôt"

La traditionnelle cérémonie annuelle de remise des distinctions à 120 soldats méritants, hommes et femmes, s'est tenue jeudi matin, jour de Yom Haatsmaout (Jour de l'Indépendance) à la résidence du président israélien. Contrairement aux années précédentes et dans le contexte de l'affaire à la Cour internationale de Justice, certains soldats récompensés ne sont pas montés sur scène pour ne pas que leur identité soit dévoilée.

Les distinctions ont été remises par le président Isaac Herzog, le Premier ministre Benjamin Netanyahou, le ministre de la Défense Israël Katz et le chef d'état-major Eyal Zamir. 59 chaises jaunes vides ont été placées pour les otages toujours détenus dans la bande de Gaza. Romi Gonen et Omer Shem Tov, libérés de la captivité du Hamas à Gaza, étaient également présents à la cérémonie.

Yonatan Sindel/Flash90

Shem Tov a déclaré : "J'ai toujours cru que je reviendrais et que quelqu'un prenait soin de moi, j'ai toujours cru en notre peuple et je veux juste que ceux qui sont là-bas y croient aussi, c'est tellement important de croire". Il a ajouté : "C'est difficile, mais c'est quelque chose qui vous garde concentré. Au moment où vous vous rappelez que vous avez comme objectif de rentrer chez vous, et que vous croyez et priez, cela finira par arriver."

Plus tard dans la cérémonie, Oudia Azoulay et Daniel Weiss, qui a perdu ses parents à Beeri le 7 octobre, ont interprété un duo émouvant. Se sont également produits Shaï Hamber, Ishaï Ribo ou encore le groupe Tippex.

Le premier orateur était le président Herzog, qui a évoqué dans son discours les controverses concernant la publication des lettres de désobéissance des soldats. "Même en période de profonds désaccords, une chose est claire, même lorsqu'il y a des divergences d'opinions entre nous, nous devons maintenir notre Tsahal au-dessus et en dehors de toute controverse". Ensuite, le président s'est adressé aux pompiers qui opèrent dans les montagnes de Jérusalem grâce à qui "nous pouvons tenir cette émouvante cérémonie".

Yonatan Sindel/Flash90

Herzog a ajouté : "Malgré les circonstances difficiles, la tenue de cette importante cérémonie est une déclaration : malgré tout nous préservons la tradition". Le président a fait référence aux cérémonies de libération organisées par le Hamas pendant l'accord sur les otages et a déclaré que "sur la scène, nos ennemis ont accroché 'le sionisme ne gagnera pas', mais quiconque voit cette force israélienne comprend sans l'ombre d'un doute qu'ils se sont trompés, c'est Israël qui gagnera".

Le chef d'état-major, Eyal Zamir a quant à lui souligné que "tout au long des années d'existence de l'État, Tsahal a été un pilier de stabilité et de cohésion, unissant et reliant toutes les composantes de la société israélienne se tenant au-dessus et en dehors de toute controverse". "Tsahal est un rappel vivant que nous avons beaucoup plus de choses qui nous unissent que de choses qui nous divisent", a-t-il estimé.

"Dans cet uniforme, il n'y a ni gauche ni droite, ni centre ni périphérie. Il y a un seul peuple, avec un seul objectif, un espoir commun de sécurité, de solidarité mutuelle et de paix", a-t-il poursuivi. "'Tous les membres du peuple d'Israël sont responsables les uns des autres', c'est un principe qui n'est pas né seulement du besoin de survivre, mais de la compréhension que notre destin est commun. Du mont Sinaï, où nous nous tenions comme un seul homme avec un seul cœur, jusqu'aux champs de bataille d'aujourd'hui, notre unité est le secret de notre force."

Amichai Stein/i24NEWS

"Ce verset exprime non seulement une 'responsabilité mutuelle' mais aussi un profond partenariat dans le destin. Pour l'État d'Israël, cette idée est une condition de son existence et de sa résilience et personne n'en est exempté. Ni individus, ni groupes, ni tribus", a continué Eyal Zamir. Il a ensuite évoqué les 59 otages toujours détenus par le Hamas dans la bande de Gaza : "les terroristes du Hamas détiennent encore 59 de nos frères et sœurs, Tsahal est prêt et disposé à leur porter un coup décisif. Nous utiliserons toute la puissance à notre disposition, nous augmenterons le rythme et l'intensité de l'action. Si nécessaire, nous le ferons bientôt, avec détermination et confiance dans la justesse de notre voie."

"Notre souveraineté et notre indépendance ne nous ont pas été offertes en cadeau, mais acquises par le sang et la lutte, et elles nous obligent à les défendre à tout prix", a-t-il souligné. "Malgré les réalisations significatives, nous sommes encore confrontés à des défis : avant tout, le retour de nos frères et sœurs otages en Israël, tout en ayant la mission de vaincre le Hamas, de ramener les personnes déplacées chez elles, et d'établir une réalité sécuritaire stable et sûre pour les générations futures."

En conclusion, il s'est adressé aux soldats distingués : "Vous, les méritants, êtes un exemple et un modèle pour la société israélienne à son meilleur, telle qu'elle a été envisagée par ses fondateurs et défenseurs au fil des générations, une société forte et fondée sur des valeurs, une mosaïque humaine de nos meilleurs fils et filles."