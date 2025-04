Cérémonie du Feu sacré à Jérusalem : Un important dispositif policier assure la sécurité des fidèles orthodoxes

La police israélienne a déployé un dispositif de sécurité massif samedi à Jérusalem pour encadrer la traditionnelle cérémonie du Feu sacré, l'un des rituels les plus importants du calendrier orthodoxe, qui s'est déroulée dans l'église du Saint-Sépulcre.

Des centaines de policiers et de gardes-frontières ont été mobilisés dès l'aube dans la Vieille Ville sous le commandement du chef du district de Jérusalem, le commissaire Amir Arzani. Leur mission : sécuriser les lieux, accompagner les processions, et réguler les flux de fidèles dans les ruelles étroites de la cité millénaire.

Police Spokesperson's Unit

"L'objectif de notre opération était de permettre aux milliers de chrétiens participant à la cérémonie d'exercer leur liberté de culte et de célébrer ce rite en toute sécurité", a indiqué la police israélienne dans son communiqué. Pour gérer l'affluence considérable, les autorités ont mis en place un système de contrôle d'accès à l'église, avec des autorisations délivrées selon les recommandations des responsables des différentes églises et en tenant compte de la capacité maximale définie par un ingénieur mandaté par les autorités ecclésiastiques. Des espaces alternatifs équipés d'écrans géants, de sièges et de zones ombragées ont été aménagés aux alentours pour permettre aux fidèles sans autorisation de suivre la cérémonie en direct. Le commissaire général de la police, Danny Levy, s'est rendu sur place dans l'après-midi pour rencontrer les officiers déployés et recevoir un briefing sur le dispositif sécuritaire.

Police Spokesperson's Unit

La cérémonie du Feu sacré, qui se déroule chaque année la veille de Pâques orthodoxe, commémore la résurrection du Christ. Selon la tradition, une flamme jaillit miraculeusement du tombeau de Jésus, et le patriarche de Jérusalem transmet ensuite ce "feu sacré" aux fidèles dont les cierges s'allument spontanément. "La police israélienne continuera d'œuvrer pour permettre à tous les fidèles, de toutes religions et confessions, d'exercer leur liberté de culte sur les lieux saints de Jérusalem", a conclu le communiqué, alors que les milliers de pèlerins commençaient à quitter l'église après la fin de la cérémonie.