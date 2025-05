"Chacun d'entre eux était un diamant" : David Tzur honore les héros du Yamam tombés le 7 octobre

Dans une intervention poignante sur i24NEWS mercredi soir, David Tzur, ancien commandant du Yamam et ancien député, a rendu dans l'émission "Défense" sur i24NEWS un hommage aux combattants de l'unité d'élite qui ont payé le prix fort le 7 octobre 2023.

Neuf diamants perdus pour sauver des vies

"Sans aucun doute, les combats des combattants du Yamam le 7 octobre méritent tout titre d'héroïsme, de sacrifice, de courage", a déclaré Tsur, la voix empreinte d'émotion. "Nous avons perdu neuf combattants, chacun d'entre eux était un diamant, et le prix dans une telle unité est extrêmement lourd."

L'unité d'élite a opéré sur six fronts centraux ce jour-là, de Méfalsim à Sderot, en passant par le carrefour stratégique 232 près de la zone commerciale Big, où plusieurs combattants sont tombés dans une embuscade meurtrière.

Le barrage héroïque qui a sauvé le centre d'Israël

L'intervention la plus cruciale s'est déroulée au carrefour de Yad Mordechai, à l'entrée nord de la bande de Gaza. "Ils ont eu un barrage avec les gardes-frontières, mais surtout des gens de l'unité sont arrivés en force, et ils se sont battus avec des dizaines de terroristes en camionnette", raconte Tzur.

C'est là que le commandant de l'unité, surnommé "Gimel", et Arnon Zmor - qui sera tué plus tard en sauvant l'otage Noa Argamani et trois autres captifs - ont "réussi avec leur corps à bloquer, à arrêter les terroristes". "Ils en ont tué des dizaines, et ils ont en fait coupé leur route vers le nord." Cette question directe posée à l'ancien commandant résonne comme un testament : "Est-ce qu'on peut dire que les habitants du centre du pays doivent leur vie aujourd'hui à ces hommes du Yamam ?" La réponse de Tsur ne laisse aucun doute sur l'ampleur du sacrifice consenti.

Des chirurgiens en "environnement sale"

Tzur a expliqué pourquoi cette mission était si exceptionnelle pour une unité habituée aux opérations de précision. "Le Yamam, généralement, quand il arrive pour prendre le contrôle d'un point, c'est comme un chirurgien qui rentre dans une salle d'opération. Et là, c'était vraiment une arène totalement sale, c'était plein de terroristes."

Les sauvetages d'otages à Ofakim, Sderot et Béri ont illustré cette difficulté. "À Béri, dans la maison de Pessi, quand on voulait faire sortir les otages, il y avait des tirs à 360 degrés. Ce n'était pas un événement classique comme ce qu'a fait le GIGN ou à l'Hypercacher. C'était en zone de combat et c'était un énorme défi."

L'excellence d'une sélection impitoyable

Comment expliquer cette capacité d'adaptation ? "Le Yamam est entièrement construit sur des combattants qui ont fait l'armée dans des unités spéciales d'infanterie. Ils ont une très longue préparation, sur 100, il n'y en a qu'un qui est sélectionné", détaille l'ancien commandant. "Ce sont des combattants qui savent s'adapter à tous les types de combats, que ce soit sortir des otages, sauver des otages, mais aussi les éléments de combat en zone urbaine, en zone ouverte."

Une dette éternelle envers ces héros

David Tzur a conclu son intervention par un appel solennel : "Nous avons une dette très lourde envers ces personnes qui sont tombées. C'est une très grande réussite de stopper ces terroristes. Vraiment, c'est tout le peuple d'Israël qui doit une fière chandelle et beaucoup de respect à ces combattants héroïques."

Dans un contexte où l'armée a été "surprise" et où "malheureusement le massacre tel que nous l'avons vu a eu lieu le 7 octobre", l'héroïsme individuel de ces neuf combattants du Yamam a créé un rempart humain contre une catastrophe encore plus grande.

Leur sacrifice, selon leur ancien commandant, mérite d'être gravé dans la mémoire collective d'Israël comme l'incarnation du courage face à l'impensable.