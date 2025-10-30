Chaos annoncé à Jérusalem : trains stoppés et routes coupées avant une manifestation massive contre la conscription

Les Chemins de fer israéliens ont annoncé la fermeture complète de la gare Yitzhak Navon de Jérusalem ce jeudi à partir de 12h30, craignant un effondrement du réseau face à l'affluence attendue lors d'un rassemblement ultra-orthodoxe contre l'enrôlement militaire. Des perturbations majeures sont à prévoir dans toute la capitale et sur les axes routiers principaux.

La police et les autorités ferroviaires ont ainsdi annoncé que la gare resterait fermée "jusqu'à la reprise du service après le rassemblement" pour des raisons de sécurité, celle-ci étant située au cœur de la zone de protestation.

La police a par ailleurs annoncé d'importantes restrictions de circulation à Jérusalem et dans ses environs à partir de midi et jusqu'à la fin du rassemblement. L'autoroute 1, artère principale reliant Jérusalem à Tel Aviv, sera fermée à la circulation des véhicules particuliers dans les deux sens entre Latroun et l'échangeur Sakharov, y compris via la route 16 et le quartier de Sha'ar HaGai. Seuls les bus affrétés à l'avance et se rendant à des points de dépose désignés pourront entrer dans la ville.

Les automobilistes pourront quitter Jérusalem par le tunnel d'Arza, l'autoroute 16 et l'autoroute 443, bien que de fortes congestions soient attendues. À l'intérieur de la ville, l'accès au centre-ville sera bloqué par intermittence.

La municipalité de Jérusalem et le ministère des Transports ont annoncé que de midi à environ 19h00, des fermetures supplémentaires affecteront l'entrée de la ville, près de la gare routière centrale et le secteur du pont des Cordes.

Le service de tramway sera considérablement réduit à partir de midi. Les résidents et travailleurs des localités voisines — notamment Shoresh, Beit Meir, Neve Ilan, Mevaseret Zion, Har Adar, Abu Ghosh, Ein Rafa et Ein Nakuba — seront autorisés à franchir les points de contrôle de la police munis d'une pièce d'identité ou d'un permis de travail.

La manifestation, qui devrait rassembler différentes tendances de la communauté ultra-orthodoxe, est organisée en réaction à l'arrestation de plusieurs étudiants de yeshiva, dont un de la prestigieuse yeshiva Ateret Shlomo. Une campagne controversée réclamant sa libération l'a comparé aux otages détenus à Gaza. Le rassemblement intervient également quelques jours avant la présentation d'un nouveau projet de loi sur l'enrôlement de cette population.

Le rassemblement, prévu de 14h30 à environ 16h30 et baptisé "Rassemblement du million" se déroulera sans discours. Les organisateurs précisent que les participants réciteront des psaumes et des prières imprimés pour l'événement.

La police exhorte la population à éviter tout déplacement dans la région de Jérusalem, prévenant de graves perturbations de la circulation entre la capitale et le centre d'Israël. Malgré d'importants préparatifs, les autorités chargées des transports indiquent que des retards et des embouteillages généralisés sont probables tout au long de la journée.