"Chaque instant pouvait être le dernier" : conférence de presse des parents d'Edan Alexander

Après 584 jours d'attente, le miracle s'est produit. Dans le hall de l'hôpital Ichilov de Tel Aviv, les parents d'Edan Alexander ont livré mardi soir un témoignage sur les retrouvailles avec leur fils, libéré après près de deux ans de captivité dans les tunnels de Gaza.

"Le temps s'est arrêté"

"L'instant où j'ai pour la première fois embrassé mon Idan chéri, après 584 jours, a été le moment où le temps s'est arrêté", confie sa mère, la voix tremblante d'émotion. "Mon pouls est redevenu normal à son rythme, ma respiration s'est synchronisée avec la sienne quand je l'ai sentie dans mes bras." Mais les retrouvailles apportent aussi la douloureuse réalité du vécu de leur fils. "Notre cœur est déchiré quand Idan a commencé à raconter les difficultés intolérables, la terreur quotidienne, pour savoir si on survivrait jusqu'au lendemain", témoigne-t-elle.

L'horreur des tunnels révélée

Le récit d'Edan dévoile l'enfer vécu dans les souterrains gazaouis : "La faim, le manque d'eau, les conditions sanitaires monstrueuses." Mais le plus terrible était autre chose. "Le son le plus terrible dont avait peur Idan, c'était les sons de la guerre qui se mènent au-dessus de leur tête", explique sa mère. "Des explosions assourdissantes, des bruits de missiles qui sifflent, des effondrements et des terres qui tremblent."

Une ironie cruelle : "Alors que le monde entend des bombardements, Idan entendait l'espoir s'éloigner."

Une gratitude infinie envers Trump

Yael Alexander, la mère d'Edan, a exprimé une reconnaissance particulière envers l'administration Trump : "Je voudrais remercier le président Donald Trump, Steve Witkoff, Adam Boehler et toute l'administration américaine qui ont travaillé jour et nuit pour ramener mon fils."

Son père, Adi Alexander, a révélé l'implication personnelle de l'ambassadeur Witkoff : "Pendant notre réunion de famille, l'ambassadeur Witkoff a réveillé les officiels américains à 3h du matin, heure de la côte est, pour leur annoncer la bonne nouvelle." Un geste qui illustre l'engagement total de l'équipe américaine.

"Ce n'est que le début"

Malgré leur joie immense, les parents d'Edan n'oublient pas les 58 autres otages encore détenus. "Mon cœur a recommencé à battre, mais tant que tous ne rentrent pas, il ne pourra se reposer", déclare Yael Alexander. Elle lance un appel au gouvernement israélien : "J'appelle le gouvernement d'Israël, sous la direction de Benjamin Netanyahou, à écouter ses voix. Le peuple est uni et demande de mettre le retour des otages, tous d'abord et avant tout."

Un jeune homme de 21 ans retrouve sa vie

Avec une pointe d'humour dans ce moment intense, Adi Alexander évoque l'avenir proche de son fils : "Il a 21 ans maintenant, et ce sera le bon moment pour boire une bouteille de bière. Mais nous n'oublierons jamais la première bière qu'il a eue dans ce bâtiment depuis qu'il a été libéré."