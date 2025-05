"Chars de Gédéon" : Le Pr. Uzi Rabi prédit une offensive inévitable à Gaza

Le Pr. Uzi Rabi, directeur du centre Moshé Dayan de l'Université de Tel-Aviv, a livré mercredi soir sur i24NEWS une analyse sur l'avenir de l'opération "Chars de Gédéon" à Gaza. Selon l'expert, Israël se trouve à "un point critique" où l'alternative est binaire : accord ou offensive.

Une stratégie militaire et civile révolutionnaire

"S'il n'y a pas d'accord, il faut qu'il y ait une offensive", affirme catégoriquement Rabi. L'universitaire souligne l'impossibilité pratique de maintenir 60 000 réservistes en état d'alerte sans action concrète. Plus révélateur encore, il dévoile la nouvelle stratégie israélienne : "S'il n'y a pas d'accord, on va lancer cette opération et tous les territoires qui sont conquis ne seront pas rendus, même dans le cadre de négociations."

Cette approche marque une rupture avec les précédentes opérations. Rabi explique qu'Israël "vient avec une recette complètement différente. Pas seulement une recette militaire, mais une recette aussi civile" visant à "prendre le contrôle civil des mains du Hamas."

Le Hamas pris à son propre piège

L'analyse de Rabi révèle la vulnérabilité croissante du Hamas. La libération d'Edan Alexander "sans contrepartie" ne visait pas seulement à "faire plaisir à Donald Trump", mais à "empêcher l'opération Chars de Gédéon". Cette concession témoigne de la pression exercée sur l'organisation terroriste. Le professeur dévoile le talon d'Achille du Hamas : son contrôle de la distribution alimentaire. "D'où vient sa force ? C'est parce que c'est une sorte de mafia... c'est le Hamas qui distribue la nourriture dans la bande de Gaza." Briser ce monopole reviendrait à saper l'assise populaire de l'organisation.

Gaza, un territoire transformé

"La bande de Gaza n'est plus ce qu'elle était", observe Rabi. Avec la moitié du territoire sous contrôle, notamment la partie centrale, le Hamas subit une pression sans précédent. L'expert prédit une distribution d'aide "sur une base personnelle, et pas de groupe", érodant graduellement l'influence de l'organisation terroriste.

Cette stratégie vise à démontrer que "tous ceux qui disaient que le Hamas, on ne peut pas le vaincre, que c'est impossible" se trompaient. Pour Rabi, ces "idées peuvent fonctionner en France, en Europe, aux États-Unis", mais ne s'appliquent pas à Gaza.

L'impossible compromis post-7 octobre

L'universitaire formule un impératif moral et stratégique clair : "Israël ne peut pas, après le 7 octobre, laisser le Hamas présent dans la bande de Gaza, puisqu'on sait qu'il va se reconstruire." Cette position se justifie par les déclarations mêmes du Hamas qui "dit lui-même qu'il veut perpétrer de nouveaux 7 octobre." "Comment est-ce qu'on pourra regarder dans les yeux des familles de tous ceux qui ont perdu leur vie ?" interroge-t-il, résumant l'enjeu moral de cette guerre.

Le défi Trump

Rabi n'élude pas la principale difficulté : "Il y a un président américain qui ne veut pas de cette opération militaire." Cependant, il esquisse une stratégie pragmatique : "Il faut savoir comment jouer le jeu avec Trump." L'expert rappelle les spécificités du soutien américain à Israël : "Les États-Unis voient Israël d'une manière un peu différente des autres pays. Il y a un lobby très fort, il y a les évangélistes." Sa conclusion ? "Israël doit agir d'une manière intelligente" pour "être sur le bon plan pour le président Trump."

Cette analyse révèle les enjeux cruciaux auxquels fait face Israël : conjuguer impératifs sécuritaires, pressions internationales et réalités militaires.