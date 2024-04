"Chercher la lumière": l'Israélienne Shimrit Greislammer chante pour les otages du Hamas

Des notes de violons mélancoliques, une voix chaude qui transporte, des mots crus et simples auxquels on ne peut échapper... C'est la recette qui avait fait, en Israël mais aussi au-delà, le succès du couple Greislammer avec le titre "Ishti ayekara" (ma douce femme) en 2009, puis dans la foulée avec une reprise de "Viens je t'emmène au vent", du groupe français Louise Attaque.

Ronen Goldman

Ils ont eu des enfants, mis leur carrière entre parenthèses, et pendant des années Shimrit n'a plus écrit. Mais le 7 octobre est passé par là: "En décembre, mon ami et chanteur Ofer Calaf m'a dit : allez, c'est le moment. La semaine prochaine, viens avec un nouvelle chanson mais écris le texte sans guitare et sans piano, pense juste à toi, en interprétation a cappella", raconte Shimrit.

"C'était au mois de décembre et j'écoutais les messages déchirants des familles des otages, qui espéraient être entendus dans les tunnels. Chacun d'eux m’a brisé le cœur. Alors j'ai décidé d'enregistrer immédiatement".

Elle raconte aussi que, vers la fin du processus de création, le violon de Michaël s'est ajouté de manière naturelle au titre, comme patte artistique du couple... : "Où dors-tu ce soir ? Est-ce que quelqu'un se soucie de toi ? Je n'aurais jamais osé de telles questions... As-tu chaud, as-tu froid ? As-tu une couverture ? Est-ce que tu me sens... comme je te sens, dans le noir dans le froid, assis à la recherche de la lumière, cet amour personne ne pourra le briser... Sais-tu combien je pense à toi ici... Tu dois te demander pourquoi tu es toujours là-bas".

Pour écouter la chanson : https://www.youtube.com/watch?v=POkdUFm-U4I