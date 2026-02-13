Cinq anciens chefs du Shin Bet accusent Netanyahou de fuir ses responsabilités

Cinq anciens directeurs du Shin Bet, ainsi que 31 ex-responsables de divisions du service de sécurité intérieure israélien, ont adressé vendredi une lettre au Premier ministre Benjamin Netanyahou et à l’actuel chef du service, David Zini. Les signataires dénoncent une tentative « inacceptable » de détourner la responsabilité politique du massacre du 7 octobre et d’affaiblir l’appareil sécuritaire.

Parmi les anciens directeurs figurent Yaakov Peri, Carmi Gillon, Ami Ayalon, Yoram Cohen et Nadav Argaman. Ils se disent « stupéfaits » par le silence de David Zini face aux attaques visant les agents du Shin Bet et appellent le chef du service à « réagir avec fermeté » contre les accusations, les théories complotistes et les « allégations mensongères », notamment celles évoquant une prétendue trahison à la veille de l’attaque du Hamas.

La lettre intervient après la réponse de Benjamin Netanyahou au contrôleur de l’État concernant les défaillances du 7 octobre. Dans un document de 55 pages, le Premier ministre a rejeté l’essentiel des responsabilités sur les services de sécurité et sur des gouvernements précédents, sans reconnaître de faute personnelle. Les anciens responsables estiment que ce texte, rédigé de manière « unilatérale » et s’appuyant sur des éléments confidentiels, vise à « préparer l’opinion publique » contre la mise en place d’une commission d’enquête d’État, « les coupables ayant déjà été désignés ».

Ils rappellent que plusieurs hauts responsables sécuritaires, dont le chef du Shin Bet Ronen Bar et le chef d’état-major Herzi Halevi, ont assumé leurs responsabilités en démissionnant. « Le seul à agir de manière constante pour se soustraire à toute responsabilité est le Premier ministre », écrivent-ils.

Selon les signataires, cette attitude « porte atteinte à l’ensemble du système de sécurité » et fragilise le moral des forces en pleine guerre. Ils exigent la création immédiate d’une commission d’enquête indépendante, afin d’établir les faits « dans l’intérêt de la sécurité et de la démocratie israéliennes ».