Cinq gardes-frontières accusés de faire entrer clandestinement en Israël des travailleurs palestiniens

Un scandale de corruption secoue la police des frontières israélienne. Cinq soldats de Magav, l'unité de police des frontières, ont vu leur détention prolongée de huit jours supplémentaires lundi, soupçonnés d'avoir organisé un vaste réseau de passage illégal de travailleurs palestiniens moyennant des pots-de-vin.

Les cinq suspects, tous en service actif au sein de la compagnie "Avnet", une unité orthodoxe de Magav, auraient mis en place un système de corruption à un checkpoint de la périphérie de Jérusalem. Selon les enquêteurs du Mahash, le département des enquêtes sur les policiers, ils auraient agi en coordination avec des passeurs palestiniens pour permettre le passage de dizaines de travailleurs clandestins.

"Il s'agit d'une affaire extrêmement grave et de grande ampleur", a déclaré la représentante du Mahash lors de l'audience. L'enquête a révélé que les soldats percevaient un tarif fixe pour chaque travailleur palestinien sans permis franchissant le checkpoint : 100 shekels par personne (environ 25 euros).

L'un des suspects a reconnu avoir perçu environ 25 000 shekels au total (6 600 euros). Toutefois, les enquêteurs soulignent que ces montants ne correspondent pas aux informations en leur possession : l'ampleur réelle du trafic et des sommes détournées serait nettement supérieure.

L'affaire prend une dimension encore plus inquiétante avec l'aveu de l'un des accusés concernant l'achat de deux grenades assourdissantes auprès d'un Bédouin en Judée-Samarie. Cet élément renforce les soupçons de trafic d'armes parallèle au passage de travailleurs clandestins.

Le Mahash mène l'enquête en collaboration avec la division du renseignement militaire de Jérusalem. Les autorités estiment que d'autres individus sont impliqués dans ce réseau, et de nouvelles arrestations sont attendues dans les prochains jours.

Une ordonnance d'interdiction de publication couvre certains suspects. L'un d'eux est un soldat orthodoxe dont l'avocat affirme que la famille l'a renié lors de son enrôlement dans Tsahal, un détail révélateur des tensions au sein de la communauté orthodoxe israélienne face au service militaire obligatoire.