Cinq mois après son retour de captivité chez le Hamas : Avera Mengistu est sorti de l’hôpital

Avera Mengistu, retenu captif par le Hamas à Gaza pendant plus de dix ans, a été libéré du centre médical Ichilov à Tel-Aviv, cinq mois après son retour en Israël. « Je suis excité », a déclaré Avra, prêt à entamer un nouveau chapitre de sa vie. Sa sœur, Elmnesh, qui l’accompagne depuis son retour, a exprimé sa fierté : « Il a traversé un processus de réhabilitation significatif, malgré les hauts et les bas. »

Libéré en février 2025 dans le cadre d’un accord sur les otages, Avera avait été admis à l’hôpital pour un suivi intensif. « Je n’arrive toujours pas à réaliser qu’il est avec nous », a confié Elmnesh, remerciant l’équipe de santé mentale d’Ichilov pour son « traitement dévoué, intensif et sensible ». Elle a également salué le soutien de ceux qui ont accompagné la famille pendant ces années difficiles. Avera, qui reconnaît sa famille et se souvient de son enfance, selon son frère Ilan, bénéficie désormais d’un logement adapté à ses besoins.

Ce retour marque une étape majeure pour Avera, après une décennie de captivité. Sa famille continue de l’entourer pour l’aider à se reconstruire.