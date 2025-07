Comment Israël s'occupe de ses jeunes en difficulté : la mission du Keren Hayessod portée par Rachel Khan

Articles recommandés -

Dans les couloirs du centre Loewestein de réhabilitation israélien, Rachel Kahn découvre une approche qui dépasse largement la simple réparation physique. "Ce n'est pas simplement réparer les corps d'un point de vue uniquement scientifique", explique la marraine du Keren Hayessod. "C'est vraiment une approche de réhabilitation profonde, et éperdument humaine."

L'accompagnement psychologique, social et familial forme un triptyque indissociable. "On permet aux victimes, notamment aux soldats, de comprendre et de réaliser qu'après cet événement dramatique dans leur vie, leur vie va s'écrire encore", souligne Rachel Kahn.

L'objectif transcende la simple rémission : il s'agit de "donner des perspectives pour se relever, parce qu'il s'agit de se relever d'un point de vue physique, mais aussi psychologique et mental." Cette approche vise à "guérir par une force au-delà du matériel."

Pour Rachel Kahn, son engagement auprès du Keren Hayessod s'inscrit dans une continuité historique profonde. "Nos vies en tant que Juifs sont faites de brisures, de cassures, de failles, et elles sont faites aussi de volonté de se réparer, de se relever", confie-t-elle. Cette mission dépasse l'individuel : "Ce n'est pas uniquement intime et personnel, c'est en écho avec tout notre peuple à travers le monde." Face à ces jeunes dont "le parcours est blessé, fracassé par la haine", Rachel Kahn exprime une "grande fierté" : celle de continuer d'avancer malgré tout, de génération en génération.