Comment Israël soigne par le théâtre les enfants de Sderot traumatisés par la guerre

Un groupe d’enfants et d’adolescents s’est récemment prêté à un exercice peu ordinaire : un atelier de théâtre guidé par Steve Suissa, en partenariat avec le FSJU Israël (Fonds Social Juif Unifié). L’objectif n’était pas de former des comédiens, mais de permettre à chacun de se découvrir, de s’exprimer, et surtout, de prendre confiance en soi.

Certains se sont lancés sans hésiter. D'autres ont préféré attendre, observer, puis s’avancer doucement vers la scène. Ici, aucune compétition, aucun jugement. "L’idée, c’est que personne ne juge personne. À travers l’engagement, certains trouvent le courage et l’audace d’être eux-mêmes", explique Steve Suissa, metteur en scène passionné.

L’atelier invite à explorer ce qui fait la singularité de chacun. Ce qui semblait être un défaut devient un atout ; une hésitation, une force. "Parfois ce sont des choses qu’on croit moins bien, mais qui, une fois assumées, peuvent devenir des qualités. Des choses uniques", souligne-t-il.

Petit à petit, les jeunes participants s’abandonnent au jeu. Ils osent, s’expriment, rêvent tout haut. Le théâtre devient un espace intime où ils peuvent se révéler, sans filtre, sans peur. "D’un coup, ils osent, comme s’ils étaient seuls chez eux. Ils trouvent leur propre manière de s’exprimer."

Soutenu par le FSJU Israël, cet atelier s’inscrit dans une démarche plus large : accompagner la jeunesse vers l’épanouissement personnel à travers la culture, l’expression artistique et la transmission de valeurs.

"L’échec, c’est apprendre. On tombe, on se fait mal, et puis on devient plus fort", conclut Steve Suissa. Dans les regards des participants, il reste une énergie nouvelle, un sentiment d’élan. Parce qu’oser être soi est déjà une victoire.