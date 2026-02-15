Contrôle et souveraineté en Judée-Samarie : le gouvernement lance une réforme historique

Le gouvernement a donné son feu vert ce dimanche à une initiative portée par le ministre de la Justice Yariv Levin, le ministre des Finances Betsalel Smotrich et le ministre de la Défense Israel Katz visant à relancer l’enregistrement officiel des terres en Judée-Samarie — une démarche inédite depuis 1967.

La décision prévoit la réactivation des procédures du cadastre (« Tabo »), l’abrogation de dispositions héritées de la législation jordanienne ainsi que l’ouverture d’archives foncières restées confidentielles durant des décennies. Présentée comme l’une des mesures civiles les plus significatives adoptées dans la région depuis la guerre des Six Jours, elle ambitionne de clarifier le statut des propriétés, de limiter les fraudes et de consolider le contrôle administratif israélien.

Dans le cadre de cette réforme, l’Autorité de l’enregistrement foncier, placée sous l’égide du ministère de la Justice, sera chargée de conduire les démarches réglementaires. Des ressources budgétaires et humaines spécifiques lui seront attribuées afin de mettre en œuvre le dispositif.

Concrètement, le processus pourrait conduire à l’inscription officielle de vastes parcelles au nom de l’État. Le gouvernement affirme que cette régularisation permettra d’examiner les droits de propriété de manière transparente, de trancher les différends et de faciliter le développement des infrastructures et la commercialisation de terrains. Il souligne également que cette initiative intervient après des démarches foncières engagées par l’Autorité palestinienne en zone C.

Le ministre de la Défense Israel Katz a qualifié la mesure d’« étape essentielle » pour renforcer la sécurité et la gouvernance, estimant qu’un cadre foncier clarifié réduira les tentatives d’appropriation illégale et offrira aux forces de sécurité une base juridique plus solide pour leurs opérations.

Betsalel Smotrich a, de son côté, salué une « transformation majeure » dans la gestion des terres, affirmant qu’un système cadastral structuré permettra d’éviter les conflits et d’encadrer le développement de manière légale et ordonnée.

Yariv Levin a enfin évoqué une « avancée historique », soulignant la volonté du gouvernement de consolider son administration sur l’ensemble des territoires concernés.