Un rapport du contrôleur de l’État d’Israël, dirigé par Matanyahou Englman, met en lumière de graves défaillances dans la préparation du secteur de l’électricité et de l’énergie à la guerre dite des « Épées de fer ». Selon ce document, Israël a abordé le conflit sans stratégie énergétique d’urgence mise à jour, une carence qui, selon le contrôleur, a eu des conséquences humaines.

La doctrine d’urgence n’a pas été révisée depuis 2019 et le cadre législatif applicable repose toujours sur une loi datant de 1951. Par ailleurs, la responsabilité de la gestion des réserves stratégiques de gazole n’a pas été transférée à l’autorité compétente, malgré une décision gouvernementale adoptée en 2018.

Le rapport souligne également l’absence totale d’installations de stockage de gaz naturel dans le pays. Deux appels d’offres pour la construction de dépôts de gaz de pétrole liquéfié ont échoué. Le ministère de l’Énergie ne disposerait pas non plus de pouvoirs de contrôle suffisants sur certaines sociétés d’infrastructures privées.

Enfin, quatre employés de la Compagnie israélienne d’électricité ont été tués durant la guerre alors qu’ils intervenaient pour réparer des installations sous le feu. Ce rapport dépasse le simple constat administratif et pose une question centrale de responsabilité stratégique.

En soulignant l’absence de mise à jour de la doctrine d’urgence, le retard législatif et les lacunes en matière de stockage énergétique, le contrôleur met en évidence une vulnérabilité structurelle de l’État en situation de guerre prolongée. Le secteur de l’énergie étant un pilier du fonctionnement civil, économique et sécuritaire du pays, ces défaillances révèlent un risque systémique susceptible d’affecter la résilience nationale. La référence explicite à des pertes humaines confère au document une portée particulièrement grave, transformant ce rapport en signal d’alerte politique et institutionnel susceptible d’entraîner des réformes.