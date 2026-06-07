"Converti" à l’islam en captivité : Maxim Herkin raconte sa stratégie pour survivre au Hamas

Dans un témoignage publié dans son nouveau livre, l’ancien otage israélien Maxim Herkin révèle avoir feint de se convertir à l’islam pendant sa captivité dans les tunnels du Hamas à Gaza afin d’améliorer ses chances de survie et d’obtenir des informations sur ses geôliers.

« Si vous voulez gagner une guerre, vous devez comprendre l’ennemi », explique-t-il. Selon lui, cette démarche lui a permis d’accéder à des conversations, à des émissions diffusées par Al-Jazeera et à diverses informations auxquelles les otages n’avaient normalement pas accès. « Entendre une simple phrase valait ensuite des heures de discussions entre nous », raconte-t-il.

Herkin souligne toutefois que cette stratégie n’a jamais remis en cause son identité juive. Avec d’autres captifs, il affirme avoir continué à observer le shabbat, à réciter des prières et à marquer les fêtes religieuses malgré les conditions extrêmement difficiles de la détention.

L’ancien otage évoque également les séquelles physiques et psychologiques laissées par des mois de captivité. Il explique souffrir encore aujourd’hui des conséquences de la faim extrême endurée dans les tunnels. « Les gens qui pensent avoir faim ne savent pas ce qu’est réellement la faim », confie-t-il, précisant avoir perdu l’appétit et devoir désormais se forcer à manger.

Au-delà de son propre combat, Maxim Herkin décrit aussi les difficultés de sa famille à se reconstruire après son retour. Il tente notamment de renouer avec sa fille de six ans, profondément marquée par son enlèvement. Récemment, l’enfant a vu par hasard les images de son rapt lors de l’attaque du festival de Reïm, un choc qui l’a fait fondre en larmes.

À travers son livre, Harkin souhaite transmettre un message de résilience. « Tout est temporaire dans la vie, le bon comme le mauvais. Il ne faut jamais abandonner », affirme-t-il. Un témoignage fort sur la survie, la foi et la reconstruction après l’épreuve de la captivité.