Crash d’un avion civil dans le nord d’Israël : deux blessés critiques

Deux hommes d’une cinquantaine d’années ont été grièvement blessés dimanche matin dans le crash d’un avion civil près du moshav Tel Adashim, dans le nord d’Israël, entre Nazareth et Afula.

Selon le Magen David Adom, les deux victimes ont été retrouvées inconscientes, sans pouls et sans respiration, à proximité de l’appareil. Les équipes de secours ont immédiatement commencé des manœuvres de réanimation avancée sur place.

L’avion s’est écrasé dans un champ, causant d’importants dégâts à son fuselage. Les secouristes sont arrivés avec des ambulances, des unités mobiles de soins intensifs et des motos d’intervention rapide.

Le paramédic du MDA Maor Atedagi a décrit un « incident grave ». « Nous sommes arrivés sur les lieux avec des ambulances, des véhicules de soins intensifs et des motos d’intervention immédiate », a-t-il indiqué. Selon lui, les deux hommes se trouvaient près de l’appareil lorsqu’ils ont été pris en charge.

Les victimes ont été évacuées dans un état critique vers le centre médical Emek à Afula, tout en continuant à recevoir des soins de réanimation.

Les circonstances du crash ne sont pas encore connues. Les autorités doivent désormais déterminer ce qui a provoqué la chute de l’appareil.