Crise au sein de l'Organisation sioniste mondiale après la nomination de Yair Netanyahou

Un accord de compromis crucial sur les nominations au sein de l'Organisation sioniste mondiale (OSM) s'est effondré mercredi soir suite à la révélation inattendue de la nomination de Yair Netanyahou, le fils aîné controversé du Premier ministre Benjamin Netanyahou, à un poste lucratif.

La nomination du jeune Netanyahou, connu pour ses déclarations polémiques sur les réseaux sociaux et ses liens avec des figures de l'extrême droite, a été considérée comme une ligne rouge par l'opposition, torpillant l'accord qui était sur le point d'être signé.

Selon plusieurs médias, le poste en question, celui de directeur du département de l'information (Hasbara) de l'OSM, est particulièrement avantageux. Il est assorti d'un bureau, d'une voiture et d'un salaire équivalent à celui d'un ministre.

Cette nomination a immédiatement déclenché une vague d'indignation. Les membres du bloc libéral, incluant Yesh Atid et les courants pluralistes du judaïsme, ont déclaré que la nomination de Yair Netanyahou était inacceptable et n'aurait pas sa place dans un accord révisé.

Le chef de l'opposition, Yair Lapid (Yesh Atid), s'est dit "choqué d'apprendre cette décision méprisable" et a juré qu'il "ne signera aucun accord de ce genre". Yair Golan (Les Démocrates) a qualifié le jeune Netanyahou de "personne méprisable qui a consacré sa vie à la destruction et à la division" et a insisté sur le fait qu'il est "indigne de représenter le peuple juif".

Ayant passé la majeure partie des deux dernières années à Miami, en Floride, Yair Netanyahou est surtout célèbre pour ses prises de position radicales et ses déclarations incendiaires. Ces derniers mois, il a notamment dénoncé le chef d'état-major de Tsahal, qualifié le dirigeant qatari d'"Hitler des temps modernes", accusé la gauche israélienne d'être responsable d'importants incendies et critiqué avec véhémence le président français. Ses détracteurs estiment que son passé sur les réseaux sociaux et sa rhétorique l'invalident pour un rôle de représentation du peuple juif, en particulier au sein d'une institution comme l'OSM.

La polémique a eu pour conséquence l'échec immédiat de l'accord de compromis initial. Cet accord prévoyait notamment que le rabbin Doron Perez, président du mouvement religieux sioniste Mizrahi mondial, devienne le prochain président de l'OSM, avant d'être remplacé à mi-mandat par un représentant de Yesh Atid.

Pour tenter de sauver les négociations, les délégués ont voté la prolongation du Congrès sioniste mondial de deux semaines supplémentaires. Une source proche du dossier a indiqué qu'une liste révisée des nominations pourrait être révélée dans les prochains jours.

Face au tollé, le ministre de la Culture du Likoud, Miki Zohar, a défendu la nomination. Dans un message publié sur X, il a affirmé que des personnalités de gauche "s’efforcent de nommer des proches et des associés à des postes au sein des institutions nationales" depuis de nombreuses années.

Il a dénoncé "cette démonstration répugnante d’hypocrisie malveillante" à l'encontre du jeune Netanyahou, qui, selon lui, "souhaitait simplement promouvoir la cause sioniste dans la diaspora pour le bien du peuple juif".