Crise majeure entre le gouvernement israélien et la communauté druze sur la situation en Syrie

Articles recommandés -

La communauté druze d'Israël a publié mardi un communiqué d'une gravité exceptionnelle, dénonçant violemment l'attitude du gouvernement israélien face aux massacres perpétrés contre leurs coreligionnaires dans le sud de la Syrie. Sous la direction du chef spirituel Sheikh Muwafaq Tarif, la communauté accuse Tsahal et l'exécutif de ne prendre "aucune mesure concrète pour arrêter les tueries".

Un ultimatum sans précédent

Le communiqué décrit des scènes d'horreur dans les montagnes druzes syriennes, où "des civils innocents - femmes, enfants et personnes âgées - sont massacrés de sang-froid". Face à cette situation, les dirigeants druzes dénoncent ce qu'ils qualifient de "point de rupture profond et douloureux dans l'alliance historique entre Israël et la communauté druze".

En réponse, la direction spirituelle et les chefs des autorités druzes ont décrété des "journées de deuil national" et une grève générale dans tous les villages druzes d'Israël. Plus radical encore, ils appellent leurs membres à "se préparer par tous les moyens nécessaires à franchir la frontière" pour porter secours à leurs frères syriens.

Une loyauté remise en question

La communauté druze rappelle amèrement son engagement : "Nous sommes depuis deux ans en première ligne de la guerre d'Israël contre ses ennemis, nous sacrifions nos vies, combattons et tombons au nom de valeurs partagées de défense et de sécurité." Cette loyauté indéfectible contraste avec ce qu'elle perçoit comme un abandon de la part d'Israël.

Les dirigeants druzes ont directement interpellé le Premier ministre, le président et les chefs sécuritaires, exigeant des "frappes aériennes immédiates" contre les forces responsables des massacres. Leur avertissement est sans équivoque : "Si aucune action résolue n'est entreprise, la crise entre nous et Israël s'approfondira de manière dangereuse et sans précédent."