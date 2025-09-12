Cyberattaque turque : les numéros de téléphone de ministres israéliens divulgués sur X

Articles recommandés -

Des hackers turcs ont mené une opération de grande envergure contre l'establishment politique israélien, publiant sur le réseau social X les numéros de téléphone personnels de hauts responsables du pays, dont celui de Benjamin Netanyahou et de onze ministres.

L'attaque a visé un large éventail de personnalités politiques : les ministres Yariv Levin, Eli Cohen, Dudi Amsalem, Yoav Kish, Miri Regev, Miki Zohar, Avi Dichter et Nir Barkat, ainsi que l'ancien ministre de la Défense Yoav Gallant. Les pirates ont également publié un numéro prétendument associé au Premier ministre Benjamin Netanyahou, tout en précisant qu'il pourrait être obsolète.

Le ministre de la Défense Israel Katz a été la victime la plus exposée de cette cyberattaque. Jeudi soir, les hackers ont réussi à le joindre directement sur son téléphone portable. Lors d'une tentative de raccrocher un appel suspect, Katz a accidentellement activé la fonction vidéo, permettant aux pirates de capturer une image compromettante avant qu'il ne coupe la communication.

Suite à la divulgation de son numéro, Katz a été submergé par des milliers de messages haineux comprenant insultes et menaces de mort du type "Nous allons te tuer", certains provenant manifestement de comptes automatisés.

Des sources sécuritaires israéliennes confirment une recrudescence des tentatives d'attaques informatiques contre les responsables gouvernementaux depuis l'opération "Eveil du lion", tout en assurant qu'"aucune tentative n'a abouti et qu'aucune information n'a fuité".