Dan Margalit, figure du journalisme israélien, s’est éteint à 87 ans

Le journaliste et éditorialiste israélien Dan Margalit est décédé ce jeudi matin à l’âge de 87 ans. Sa fille, Shira Margalit, lui a rendu hommage dans un message émouvant, saluant « un homme de famille, humaniste, journaliste et homme de lettres, profondément sioniste et amoureux d’Israël dans toutes les fibres de son être ».

Né en 1938, Dan Margalit a marqué des décennies de journalisme en Israël. Il débute sa carrière au quotidien Haaretz, d’abord comme correspondant pour l’éducation puis comme journaliste politique. En 1977, il joue un rôle central dans la révélation de l’« affaire des dollars » de la famille Rabin, une enquête qui conduit à la démission du Premier ministre de l’époque, Yitzhak Rabin.

Par la suite, Margalit occupe plusieurs postes clés dans la presse écrite, notamment comme rédacteur en chef du journal Hadashot, puis comme chroniqueur influent dans les quotidiens Maariv, Globes et Israel Hayom. Sa plume, souvent incisive, et son regard critique en ont fait une voix incontournable du débat public. Au-delà de l’écrit, il s’est également imposé sur les plateaux télévisés en animant ou participant à de nombreux programmes d’actualité. Auteur de plusieurs ouvrages sur la politique et la sécurité, il a côtoyé et interrogé les plus grands responsables israéliens et internationaux.

Dan Margalit laisse l’image d’un journaliste engagé, passionné par la vérité et par son pays, qui aura marqué durablement le paysage médiatique israélien.