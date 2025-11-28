Dan Tolkovsky, figure de l’armée de l’air et pionnier du high-tech israélien, s’éteint à 104 ans

Dan Tolkovsky, l’un des derniers géants de l’histoire militaire israélienne et pionnier de l’industrie high-tech nationale, est décédé vendredi à Tel-Aviv à l’âge de 104 ans. Ancien commandant de l’armée de l’air, vétéran de la Seconde Guerre mondiale et bâtisseur de la puissance aérienne israélienne, il restera comme l’un des stratèges les plus influents de Tsahal.

Né en 1921, Tolkovsky s’engage en 1942 dans la Royal Air Force britannique, où il devient pilote de Spitfire et participe à des combats en Italie, dans le sud de la France et en Grèce. À son retour en 1948, il rejoint la jeune armée de l’air israélienne et y gravit rapidement les échelons, occupant des postes de formation, de commandement et d’état-major.

Nommé à seulement 32 ans commandant de l’armée de l’air en 1953, il supervise l’arrivée des premiers avions à réaction et conduit le corps pendant la guerre de Suez en 1956. En 1958, il passe le relais à Ezer Weizman, laissant derrière lui une force aérienne modernisée et structurée pour les décennies à venir.

Après son départ de Tsahal en 1959, Tolkovsky poursuit une brillante carrière civile, notamment au sein de la société d’investissements Discount, dont il devient directeur général. Visionnaire, il figure parmi les fondateurs de l’industrie du capital-risque et du high-tech en Israël, contribuant à transformer le pays en Start-Up Nation.

Toujours sollicité par les chefs militaires jusqu’à un âge avancé, Tolkovsky exprimait encore, à plus de 100 ans, ses inquiétudes sur la direction politique du pays tout en réaffirmant son indéfectible confiance dans l’armée de l’air.

Le président Isaac Herzog lui a rendu hommage, saluant « un serviteur exemplaire de l’État d’Israël » dont l’engagement a marqué près d’un siècle d’histoire. « Que sa mémoire soit bénie », a conclu le chef de l’État.