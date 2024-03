Daniel Kahneman, ancien prix Nobel d'économie, est mort à l'âge de 90 ans

Daniel Kahneman, psychologue et économiste américano-israélien, est décédé ce mercredi à l'âge de 90 ans.

Ses recherches sont considérées comme révolutionnaires dans les domaines du jugement et de la prise de décision, de l’heuristique et de l’économie comportementale. Il a été professeur émérite de psychologie et de politique publique à l'Université de Princeton aux États-Unis. En 2002, M. Kahneman a reçu le prix Nobel d'économie pour les recherches qu'il a menées avec Amos Tversky sur "la prise de décision dans des conditions d'incertitude" dans le cadre de leurs travaux en psychologie sociale, et pour l'impact de ses recherches sur le fonctionnement des économistes.

Miriam Alster/FLASH90

En 2011, il a reçu le prix des membres distingués de l'American Economic Association et la même année, il a remporté le prix Talcott Parsons de l'Académie américaine des arts et des sciences. Il a également reçu de nombreux doctorats honorifiques, notamment de l'Université Harvard (2001), de l'Université de Pennsylvanie (2001), de l'Université Ben Gourion du Néguev (2003), de l'Université de la Colombie-Britannique (2004), de l'Université du Michigan (2010), l’Université de Haïfa (2016) et l’Université hébraïque (2014). Le 20 novembre 2013, le président américain Barack Obama lui a décerné la Médaille présidentielle de la liberté, la plus haute distinction civile décernée aux États-Unis.