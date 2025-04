Dans les coulisses de l'hôpital Beilinson : le programme de réhabilitation des otages libérés du Hamas

Au cœur de l'hôpital Beilinson, une unité spéciale travaille sans relâche pour réintégrer dans le monde les otages israéliens récemment libérés des mains du Hamas. The Telegraph a obtenu un accès exclusif à cette structure, l'une des quatre unités dédiées à cette mission délicate et complexe en Israël.

Préparer l'impossible

"Après la libération des otages en novembre 2023, nous avons décidé de maintenir notre service prêt pour les prochains", explique la Professeure Noa Eliakim-Raz, spécialiste des maladies infectieuses et responsable à 47 ans du département de réhabilitation des otages. "Mais personne n'imaginait que cela prendrait 500 jours." Son équipe a dû anticiper tous les scénarios médicaux possibles pour des personnes enlevées lors d'un massacre, puis victimes de maltraitance, de privation de nourriture et détenues sous terre pendant des mois. "Nous avons dû envisager des maladies que nous n'avions pas vues depuis des années dans les pays développés, comme les conséquences de la malnutrition... les possibilités étaient infinies," confie-t-elle.

Au-delà de la médecine traditionnelle

L'équipe médicale s'est retrouvée confrontée à des défis bien éloignés de sa pratique habituelle. Des mécanismes pour tamiser la lumière ont été installés pour des yeux habitués à l'obscurité des tunnels. Des draps ultra-fins ont été prévus pour éviter d'irriter la peau fragilisée des otages. La professeure Eliakim-Raz raconte comment elle s'est retrouvée dans une réunion multidisciplinaire pour discuter de la venue d'un chanteur dans le service, analysant l'impact psychologique précis que cela pourrait avoir sur les patients.

La force du groupe

Neuf otages libérés sont passés par cette unité depuis la deuxième trêve en janvier, dont les cinq jeunes femmes soldates : Karina Ariev, Daniela Gilboa, Liri Albag, Naama Levy et Agam Berger. "Pour les observatrices militaires en particulier, une part importante des efforts de réhabilitation s'est concentrée sur le lien étroit qui existait entre elles - ce que j'appelle 'la force du groupe'," explique la professeure. Dans les premiers jours de liberté, une étape importante peut être aussi simple que d'emmener un ancien otage sentir le soleil sur son visage. Plus tard, cela peut être une sortie en voiture, bien que certains soient encore incapables de conduire eux-mêmes, trouvant le bruit des sirènes trop traumatisant. L'hôpital a donc installé un simulateur de conduite à l'étage supérieur.

Une enquête médicale minutieuse

Une mission cruciale pour le professeur a été un véritable travail d'investigation médicale : interroger méticuleusement chaque otage libéré pour comprendre quelles blessures et maladies ils pourraient avoir subies pendant plus de 500 jours de captivité.

"Ils se souviennent de tout," observe-t-elle avec étonnement. "C'est incroyable - ils vous diront exactement ce qui s'est passé chaque jour, à la minute près, combien de fois ils ont été déplacés. Ils voient tout devant eux." Les captifs à Gaza étaient si entravés et limités dans leurs mouvements que plusieurs blessures physiques n'ont été révélées que lorsqu'ils ont commencé à se déplacer librement à l'hôpital.

Les petites choses de la vie

La Professeure Eliakim-Raz se souvient d'un otage qui séparait soigneusement les couches d'un rouleau de papier toilette pour le faire durer plus longtemps, comme ils étaient forcés de le faire à Gaza. "Cela semble être un cliché, mais cela vous fait apprécier davantage la vie, chaque petite chose," dit-elle. "J'ai appris cela d'eux."

Quand on lui demande naïvement s'il y a des bons et des mauvais jours quelques semaines après leur libération, la professeure est franche : "Ils ne vivent pas de bons jours actuellement. Les gens doivent comprendre qu'ils sont en convalescence et que c'est un processus très difficile et très long." Les médecins font écho aux préoccupations soulevées par les familles d'autres otages libérés : leurs proches ne peuvent pas s'engager pleinement dans le processus de guérison tant que d'autres captifs restent à Gaza.

Cette réalité sombre plane au-dessus de chaque petit progrès réalisé dans cette unité spéciale, où le travail se poursuit inlassablement, dans l'espoir que bientôt, les 59 otages encore détenus pourront également entamer leur long chemin vers la guérison.