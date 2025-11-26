Dans les ténèbres de Gaza, Eliya Cohen s’est accroché à la prière et à l’amour

Capturé le 7 octobre 2023 lors de l’attaque du Hamas et libéré en février après 505 jours de détention, Eliya Cohen livre un témoignage d’une rare intensité sur sa reconstruction. Invité dans le podcast de Yasmin Lukatsch, il reconnaît sans détour : « Je n’ai pas fait de rééducation. Je n’ai vraiment rien commencé. » Tant que ses amis restés à Gaza n’étaient pas revenus, dit-il, il ne parvenait pas à « respirer » ni à sourire pleinement.

Depuis leur libération, un nouveau regard s’est imposé à lui. « Je comprends qu’il y a toujours pire. Quand on perd tout, on découvre ce qui compte vraiment. L’argent, la voiture… tout cela disparaît. Ce qui reste, ce sont les gens qui se tiennent près de vous dans les pires moments. »

Son retour a aussi marqué une renaissance sentimentale. Avec sa compagne Ziv Abud, survivante du massacre du festival Nova, ils ont dû recommencer à zéro. « Le deuxième jour après mon retour, nous avons eu un ‘premier rendez-vous’ à l’hôpital pour réapprendre à nous connaître. » Leur fiançailles symbolisent pour lui la victoire de la vie.

Durant sa captivité, Cohen s’est raccroché à sa foi. « Je suis croyant à ma manière », dit-il. Le kiddouch qu’il récitait chaque Shabbat, parfois simplement sur de l’eau, était un fil ténu avec sa famille : « À chaque fois que je chantais, je leur envoyais de l’énergie. »

Aujourd’hui, il écrit son histoire pour ne rien oublier et pour honorer ceux qui restent prisonniers.