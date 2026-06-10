Dans un message en arabe, Isaac Herzog tend la main au Liban : "Libérez-vous du Hezbollah et de l’Iran"

Le président israélien Isaac Herzog a adressé un message inédit en langue arabe à son homologue libanais, Joseph Aoun, dans lequel il affirme souhaiter la paix entre Israël et le Liban tout en estimant que cet objectif dépend de la capacité de Beyrouth à réduire l’influence du Hezbollah et de l’Iran sur le pays.

Dans une vidéo diffusée par son bureau à l’occasion d’une visite à la frontière nord d’Israël, Herzog a déclaré tendre "une main de paix" au peuple libanais et à ses dirigeants. Il a toutefois affirmé qu’il appartenait aux autorités libanaises de garantir l’indépendance du pays face aux "dictats du Hezbollah, de l’Iran et des organisations terroristes", afin de préserver sa souveraineté.

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Le président israélien a également évoqué son souhait de se rendre un jour à Beyrouth, estimant que cette perspective resterait possible si l’avenir du Liban était décidé dans sa capitale plutôt qu’à Téhéran. Ces déclarations interviennent alors que les échanges entre Israël et le Liban se sont intensifiés ces derniers mois dans le cadre de discussions directes organisées sous l’égide des États-Unis, même si les négociations peinent encore à déboucher sur un accord durable.

Selon plusieurs sources, l’un des principaux points de blocage demeure la question du Hezbollah. Téhéran continue de lier tout arrangement régional à un accord concernant le mouvement chiite libanais, tandis que l’armée libanaise peine à imposer pleinement son autorité face à l’organisation terroriste soutenue par l’Iran.

Dans la partie anglophone de son message, Herzog a accusé le Hezbollah d’avoir violé les accords de cessez-le-feu conclus avec Israël en 2006 puis en 2024. Il a réaffirmé qu’Israël ne pouvait accepter aucune attaque contre ses citoyens ni aucune action hostile à partir du territoire libanais. Tant qu’un mécanisme garantissant la sécurité d’Israël ne sera pas mis en place, a-t-il prévenu, il sera difficile de progresser vers une normalisation durable. S’adressant directement aux Libanais, il les a finalement exhortés à "se battre pour cet avenir".