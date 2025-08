David Grossman qualifie la guerre à Gaza de "génocide" avec "le cœur brisé"

Articles recommandés -

L’écrivain israélien de renommée mondiale David Grossman a qualifié la campagne militaire d'Israël à Gaza de « génocide », dans une interview accordée au quotidien italien La Repubblica. Ces propos, prononcés « avec une immense douleur et le cœur brisé », marquent un tournant pour cet auteur et militant pour la paix, longtemps réticent à employer ce terme. « Après les images que j’ai vues et les témoignages de personnes sur place, je ne peux m’empêcher de l’utiliser », a-t-il confié.

Grossman, lauréat du prix Israël de littérature en 2018 et traduit dans des dizaines de langues, souligne la gravité de la situation humanitaire à Gaza. « Associer les mots ‘Israël’ et ‘famine’ est dévastateur, compte tenu de la Shoah et de notre supposée sensibilité à la souffrance humaine », déplore-t-il. Il compare le mot « génocide » à une « avalanche » qui amplifie destruction et souffrance.

Critique de longue date du gouvernement israélien, Grossman, dont les œuvres ont reçu de nombreux prix internationaux, s’inscrit dans un débat brûlant qui divise profondément la société israélienne et suscite des réactions à l’échelle mondiale.