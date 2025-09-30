David Zini nommé officiellement à la tête du Shin Bet

Le gouvernement israélien a validé à l’unanimité la nomination du général de réserve David Zini comme nouveau chef du Shin Bet, a annoncé ce mardi le bureau du Premier ministre. L’officier prendra ses fonctions le 5 octobre pour un mandat de cinq ans.

Le communiqué du gouvernement salue un « esprit critique » et une capacité « à penser en dehors des cadres établis » chez Zini, qualités jugées essentielles pour adapter les services de sécurité intérieure à « une réalité en constante évolution ». À cela s’ajoute, précise le texte, une expérience opérationnelle et de commandement « étendue » dans la construction et le déploiement des forces.

La candidature de David Zini avait été soumise à la Commission consultative sur les nominations la semaine dernière. L’instance avait donné son feu vert, rejetant les arguments selon lesquels Benjamin Netanyahou ne pouvait proposer de candidat tant que ses propres conseillers faisaient l’objet d’une enquête du Shin Bet pour des liens présumés avec le Qatar. Cette nomination intervient plus de trois mois après le départ de l’ancien chef du Shin Bet, Ronen Bar, limogé par Netanyahou dans une décision très controversée qui avait déclenché un vif débat politique et judiciaire en Israël.