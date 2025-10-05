David Zini prend ses fonctions à la tête du Shin Bet dans un climat de controverse

David Zini a officiellement pris ses fonctions de directeur du Shin Bet ce dimanche matin, après des semaines de polémique entourant sa nomination. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou lui a souhaité "bonne chance dans l'immense mission qui l'attend" et a remercié son prédécesseur par intérim pour son service dévoué à la sécurité des citoyens israéliens.

La semaine dernière, la Cour suprême a rejeté les demandes d'ordonnance provisoire visant à bloquer la nomination de Zini. Toutefois, l'audience sur les pétitions déposées par le Mouvement pour la qualité du gouvernement et trois autres organisations se tiendra d'ici fin novembre. Le gouvernement devra soumettre ses réponses préliminaires sept jours avant la date de l'audience.

Les pétitionnaires dénoncent de graves irrégularités dans le processus de nomination, tant sur le plan des qualifications que sur celui du jugement gouvernemental. Cette contestation a pris une ampleur particulière lorsque quatre anciens directeurs du Shin Bet - Yoram Cohen, Ami Ayalon, Carmi Gillon et Nadav Argaman - ont adressé des lettres à la commission Gronis exprimant leur opposition à cette nomination.

"Il existe une crainte que Zini soit instrumentalisé par celui qui l'a nommé et utilise ses pouvoirs - y compris sécuritaires et civils - d'une manière qui ne répond pas aux normes professionnelles et possiblement non conforme à la loi", a écrit Yoram Cohen dans sa lettre.

Le général Zini a occupé divers postes opérationnels et de commandement dans Tsahal, notamment au sein de l'unité d'élite Sayeret Matkal, comme commandant du bataillon 51 de la brigade Golani, chef de l'unité Egoz, commandant de la brigade Alexandroni, fondateur de la brigade Commando, et commandant du Centre d'entraînement des forces terrestres.

Un élément particulièrement significatif de son parcours est un rapport qu'il a rédigé en mars 2023 pour le commandant de la division de Gaza. Ce document examinait la préparation de la division face à un scénario complexe et surprenant, en mettant l'accent sur les raids surprise et en identifiant les failles. Dans ses conclusions, Zini avait écrit que "dans presque tous les secteurs, il est possible d'effectuer un raid surprise contre nos forces" - un avertissement qui résonne tragiquement après les événements du 7 octobre.

Zini est considéré comme un commandant au profil offensif. Ces derniers mois, il s'est impliqué dans la question de la conscription des orthodoxes, tentant de parvenir à des accords, et s'est même excusé auprès de cette communauté pour le non-respect de certains engagements.