Décès de Giora Even-Epstein, légende de l’aviation israélienne, à 87 ans

Giora Even-Epstein, pilote de chasse émérite de l’armée de l’air israélienne et détenteur du record mondial de 17 avions ennemis abattus en combat, est décédé à l’âge de 87 ans, a annoncé Tsahal samedi. Né au kibboutz Negba, il surmonta une condition cardiaque pour intégrer, après plusieurs tentatives, le cours de pilotage, qu’il acheva avec distinction. Engagé dans les guerres des Six Jours et de Kippour, il accumula 9 000 heures de vol.

Dans une interview au journal de l’armée de l’air en 1986, il confiait : « J’ai découvert que je ne savais pas avoir peur. Dans le cockpit, l’adrénaline pulsait, et j’étais transformé. Plus on abat d’avions, moins on ressent ; on pense aux cibles manquées. » Décoré de la médaille du courage en 1975, il fut promu général de brigade en 2018 en hommage à son parcours exceptionnel.

Sa légende, forgée par un sang-froid hors norme, a marqué l’histoire de l’aviation militaire. Ses exploits, réalisés face à des forces ennemies redoutables, restent inégalés. Tsahal et la communauté des pilotes saluent un héros dont le courage et la détermination ont inspiré des générations.