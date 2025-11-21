Décès de Miriam Feirberg-Ikar, maire de Netanya depuis 1998, à l'âge de 74 ans

Miriam Feirberg-Ikar, maire de Netanya, est décédée vendredi matin à son domicile à l'âge de 74 ans. Celle qui dirigeait la ville côtière israélienne depuis 1998 luttait ces dernières années contre une grave maladie.

Il y a un an et demi, elle avait choisi de s'adresser directement aux habitants pour révéler son "défi de santé", face à la multiplication des rumeurs sur les réseaux sociaux. "Malheureusement, des rumeurs ont commencé à circuler sur mon état de santé dans les groupes WhatsApp, y compris des détails personnels dont certains sont totalement inexacts", avait-elle écrit dans un message public. "Tous ceux qui m'ont vue prononcer les discours déchirants lors des commémorations de la Shoah et du Souvenir, et qui m'ont vue fonctionner au quotidien, entourée de mes collaborateurs, n'auraient pas imaginé que je devais affronter un tel défi de santé."

Dans ce message empreint d'émotion, la maire avait tenu à rassurer ses concitoyens : "Je veux partager avec vous le fait que je suis entourée par ma famille, par une équipe médicale extraordinaire, par mes collaborateurs, les membres du conseil municipal et les habitants de Netanya qui me témoignent leur amour et m'apportent un grand soutien." Elle avait conclu avec détermination : "Il est important de souligner que comme j'ai dirigé la municipalité jusqu'à présent avec brio, je continue et je continuerai à la mener vers de nouveaux sommets. Tout comme je me suis confrontée à de nombreux défis au cours de ma vie, avec l'aide de Dieu, je relèverai également celui-ci. Merci pour cette étreinte, je vous aime et je crois en le bien."

Miriam Feirberg-Ikar avait été réélue en février dernier pour un sixième mandat consécutif, remportant la victoire face à son rival Avi Salmah avec une marge relativement étroite. En reconnaissance de son engagement de longue date pour la ville, le stade de football de Netanya, inauguré en 2012, porte son nom depuis mars dernier : il est désormais connu sous l'appellation "Stade Miriam".

Jusqu'à son dernier jour, elle est restée en fonction, incarnant une figure emblématique de la vie politique locale israélienne après plus de 26 ans à la tête de cette ville méditerranéenne.