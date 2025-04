Décès de Nechama Grossman, la plus âgée des survivantes de la Shoah en Israël, à 110 ans

Nechama Grossman, survivante de la Shoah âgée de 110 ans et résidente d'Arad, s'est éteinte jeudi lors de la Journée du Souvenir de la Shoah et de l'Héroïsme. Selon les informations disponibles, elle était considérée comme la survivante de la Shoah la plus âgée d'Israël. Ses funérailles se sont déroulées à 15h00 au cimetière d'Arad. Son fils, Vladimir Schwartz, avait confié quelques jours avant son décès : "Ma mère a vécu le pire et elle a survécu. Elle a élevé ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, et leur a enseigné que la haine incontrôlée ne peut pas triompher."

Il avait ajouté avec émotion : "Nous devons tous nous souvenir de son histoire de la Shoah, nous rappeler sa survie, afin que son passé ne devienne jamais notre futur."

Elena Shvets, épouse de l'un des petits-fils de Grossman, a partagé des souvenirs poignants : "Ils ont fui les nazis, et elle a beaucoup souffert pendant la guerre. Papa raconte que récemment, elle faisait des cauchemars. Elle rêvait même que les nazis l'étranglaient. Elle rêvait de la guerre. Ce sont apparemment des souvenirs qu'on ne peut jamais oublier."

"J'espère qu'elle trouvera maintenant le repos. Jusqu'au dernier moment, elle est restée lucide et parlait avec nous. Elle est partie paisiblement", a ajouté Elena. "Elle a eu la chance de fonder une famille magnifique : deux enfants, quatre petits-enfants, des arrière-petits-enfants et des arrière-arrière-petits-enfants."

Le décès de Nechama Grossman, survenu précisément le jour de commémoration des victimes de la Shoah, revêt une symbolique particulière. Son parcours illustre la résilience de ceux qui, ayant traversé les heures les plus sombres de l'histoire, ont su reconstruire leur vie et transmettre des valeurs de paix aux générations suivantes.