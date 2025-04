Décès de Reuma Weizman, épouse de l'ancien président israélien, à l'âge de 99 ans

Reuma Weizman, veuve du septième président d'Israël Ezer Weizman, s'est éteinte mardi à l'âge de 99 ans, selon un communiqué officiel de la Résidence présidentielle. Née à Londres le 18 août 1925, Reuma Schwartz s'installe en Israël avec sa famille un an après sa naissance. Sa sœur aînée, Ruth, épousera plus tard Moshe Dayan. Après une éducation au kibboutz Mishmar HaEmek et une formation agricole, elle travaille pendant deux ans dans un foyer pour enfants réfugiés de la Seconde Guerre mondiale à Hambourg.

Revenue en Israël après la Guerre d'Indépendance, elle rencontre Ezer Weizman en 1949. Leur mariage est célébré en 1950 dans la cour de sa sœur et de son beau-frère. Le couple a eu deux enfants : Shaul, né en Angleterre, et Michal, née quatre ans plus tard. Leur fils Shaul et son épouse périront dans un accident de voiture en 1991.

Durant le mandat présidentiel de son mari (1993-2000), Mme Weizman s'est distinguée par son engagement social. "Elle ouvrait régulièrement la Résidence présidentielle aux organisations accueillant des camps d'été pour enfants atteints de cancer", rappelle le communiqué. Elle s'est également impliquée auprès des immigrants, particulièrement ceux d'Éthiopie. Grande amatrice d'art, elle a initié de nombreuses expositions à la Résidence présidentielle et créé le "Prix de la bonne action" pour "mettre en lumière les actes altruistes des citoyens".

Le président actuel Isaac Herzog et son épouse Michal ont exprimé leurs condoléances à la famille. Reuma Weizman sera inhumée aux côtés de son mari, de son fils, de sa belle-fille et des parents de celle-ci au cimetière d'Or Akiva.