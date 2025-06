Décès de Stanley Fischer, ancien gouverneur de la Banque d'Israël

Stanley Fischer, ancien gouverneur de la Banque d'Israël et figure emblématique de l'économie mondiale, est décédé samedi à l'âge de 81 ans aux États-Unis après une longue maladie. Il avait dirigé la banque centrale israélienne de 2005 à 2013. Le président Isaac Herzog a rendu hommage sur X : "Le professeur Stanley Fischer était un grand gouverneur pour la Banque d'Israël. Fischer a apporté une contribution majeure à l'économie israélienne, à sa remarquable résilience et à sa bonne réputation mondiale. C'était un professionnel de renommée mondiale, intègre, au cœur d'or."

Né en Rhodésie du Nord britannique (aujourd'hui Zambie), Fischer avait initialement étudié la physique et les mathématiques avant de se tourner vers l'économie après avoir lu "Théorie générale" de John Maynard Keynes. Diplômé de la London School of Economics, il obtint son doctorat au MIT en 1969. Sa carrière l'a mené du MIT au Fonds monétaire international, où il occupa le poste de directeur général adjoint, puis à Citigroup comme vice-président avant son arrivée en Israël.

En 2010, Fischer reçut trois prix prestigieux pour sa gestion de la crise financière mondiale de 2008-2009. Le magazine "Euromoney" l'avait sacré "meilleur gouverneur du monde" cette année-là, tandis que "Financial Times" lui attribuait la note parfaite (A) pour ses performances économiques. Après son mandat israélien, il devint vice-président de la Réserve fédérale américaine entre 2014 et 2017. Fischer laisse derrière lui trois enfants et une œuvre économique considérable avec plus de dix ouvrages de référence.