Décès de Tamar Kotz, dont le fils a été assassiné avec sa famille lors du massacre du 7 octobre

Un an et huit mois après que son fils, sa belle-fille et ses petits-enfants ont été assassinés dans leur maison du Kibboutz Kfar Aza, Tamar Kotz est "morte de chagrin"

