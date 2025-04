Décès du rabbin Meir Mazuz : funérailles prévues à Bnei Brak ce dimanche

Le rabbin Meir Mazuz, éminent leader spirituel séfarade et directeur de la yeshiva Kisse Rahamim, s'est éteint samedi à l'âge de 80 ans. Ses funérailles se tiendront ce dimanche au cimetière de Ponevezh à Bnei Brak, où des dizaines de milliers de personnes sont attendues pour lui rendre un dernier hommage. En prévision de cette affluence massive, la police israélienne a annoncé la fermeture progressive de plusieurs axes routiers majeurs à Bnei Brak dès 10h00. Les autorités ont demandé aux personnes ne participant pas aux funérailles d'éviter le secteur.

Né en Tunisie avant d'immigrer en Israël, le rabbin Mazuz était reconnu comme l'une des plus grandes autorités spirituelles pour les Juifs d'origine tunisienne. Sa yeshiva Kisse Rahamim, qu'il dirigeait avec son frère le rabbin Tsemach Mazuz, est devenue un centre d'études talmudiques majeur en Israël. L'annonce de son décès, survenue peu après la fin du Shabbat et du dernier jour de Pessah, a suscité une vague d'hommages à travers tout le spectre politique et religieux israélien.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a salué sa mémoire samedi soir, le qualifiant de "l'un des plus grands érudits de la Torah de notre génération" et de "pilier de la loi juive et de la tradition séfarade". La disparition du rabbin Mazuz marque la fin d'une époque pour la communauté juive tunisienne en Israël, dont il était l'un des derniers grands représentants nés en Tunisie.