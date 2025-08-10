Démantèlement d’une cellule terroriste à Jérusalem-Est

Articles recommandés -

Le Shin Bet et la police israélienne ont annoncé ce dimanche avoir déjoué un vaste complot terroriste à Jérusalem-Est grâce à l’action d’un agent infiltré surnommé « Matrix ». Trois suspects ont été arrêtés, dont un père et son fils, résidents de Kafr Aqab, ainsi qu’un complice dans la vingtaine. L’un des principaux suspects est un Israélien juif converti à l’islam.

Selon l’enquête, les deux premiers projetaient de commettre plusieurs attentats à la bombe, notamment près de points de contrôle et dans une discothèque du centre du pays. Ils auraient appris à fabriquer des engins explosifs artisanaux en visionnant des vidéos en ligne. Des laboratoires clandestins contenant armes à feu, explosifs et composants de mise à feu ont été découverts dans plusieurs appartements.

Les intentions des suspects ont été révélées lorsque le père a vendu des engins explosifs à l’agent « Matrix », déjà connu pour avoir permis l’inculpation de dizaines de trafiquants d’armes. Le père aurait également tenté d’obtenir un financement auprès d’une organisation terroriste avant son arrestation. Les perquisitions ont permis la saisie de dizaines de bombes artisanales prêtes à l’emploi, de munitions et de divers produits chimiques. Le troisième suspect est accusé d’avoir fabriqué et caché des explosifs en vue d’attaquer les forces de sécurité. Leur détention a été prolongée, et le parquet de Jérusalem devrait déposer un acte d’accusation dans les prochains jours. Les autorités réaffirment leur détermination à déjouer toute menace terroriste.