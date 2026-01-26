Dernier otage de Gaza rapatrié : réactions et hommages

L’État d’Israël a annoncé ce lundi le retour de Ran Gvili, dernier Israélien retenu dans la bande de Gaza depuis l’attaque du 7 octobre 2023. Tombé au combat ce jour-là et enlevé après son assassinat par les terroristes du Hamas, il a été localisé, identifié puis ramené en Israël pour y être inhumé, clôturant un chapitre douloureux pour le pays.

Âgé de 24 ans, Ran (Rani) Gvili était adjudant-chef de police au sein de l’unité d’intervention spéciale YASSAM du district sud. Le matin du 7 octobre, alors qu’il était en congé et convalescent à son domicile après un accident de moto, souffrant d’une fracture à l’épaule, il a immédiatement revêtu son uniforme en apprenant l’infiltration terroriste. Il s’est rendu sans hésiter sur la ligne de front et a combattu avec un courage exceptionnel à l’entrée du Kibbutz Alumim, protégeant les civils jusqu’à l’épuisement total de ses munitions. Les habitants du kibboutz l’ont depuis surnommé « Ran, le défenseur d’Alumim ».

Après plusieurs mois d’investigations, son corps a été retrouvé dans un cimetière de l’est de la Gaza Strip. Son identification a été confirmée par des examens dentaires, des relevés d’empreintes digitales et des analyses médico-légales, menés conjointement par l’armée, la police et le Centre national de médecine légale.

Dans une déclaration, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a salué « une réussite historique pour l’État d’Israël » : « Nous avions promis de ramener chacun des nôtres, et nous avons tenu parole, jusqu’au dernier. Ran est un héros d’Israël. Il est entré le premier et il est revenu le dernier. »

Le président de l’État, Isaac Herzog, a évoqué « une nation profondément émue », soulignant qu’« après de longues années, aucun citoyen israélien ne se trouve désormais à Gaza ».

Dans un communiqué, le forum général des familles des otages et disparus a résumé le destin de Ran Gvili par une phrase devenue symbole national : « Premier à entrer. Dernier à revenir. »

Le ministre de la Défense Israël Katz a salué la mémoire d’un combattant exemplaire, évoquant « un moment douloureux » pour le pays. « L’adjudant-chef Ran Gvili est rentré chez lui. Le matin du 7 octobre, dès le déclenchement de l’attaque terroriste meurtrière, Ran s’est précipité vers la région frontalière de Gaza, a rejoint les combats au kibboutz Alumim, s’est battu avec un courage hors du commun, a neutralisé de nombreux terroristes et a protégé de son corps des civils — jusqu’à tomber au combat et être enlevé à Gaza », a déclaré le ministre. Israël Katz a souligné que Ran Gvili « était un combattant courageux, animé par un profond sens de la mission et de la responsabilité nationale », ajoutant que sa bravoure « s’inscrit dans l’histoire de la résistance et de la détermination des forces de sécurité face à l’attaque terroriste ».

Le chef de l’opposition Yaïr Lapid a également rendu hommage au jeune policier.

« Je salue l’achèvement du processus d’identification du dernier otage, le héros d’Israël Ran Gvili, qui pourra enfin être inhumé dignement en Israël. Ran, combattant de l’unité d’intervention spéciale, tombé le 7 octobre, était le dernier otage retenu à Gaza. J’adresse toute mon affection à sa famille, consciente du combat acharné que vous avez mené pour son retour, et je rends hommage aux forces de sécurité qui ont tout mis en œuvre pour le ramener », a-t-il déclaré.

Ran Gvili laisse derrière lui ses parents, Talik et Itzik, son frère Omri, sa sœur Shira et une famille endeuillée. Avec son retour, Israël réaffirme un principe fondamental : nul n’est abandonné.