Des ambassadeurs de l'ONU découvrent les stigmates du 7 octobre dans les kibboutz israéliens

Plus d'un an et demi après les attaques du 7 octobre 2023, une trentaine d'ambassadeurs auprès des Nations Unies se sont rendus en Israël pour constater de leurs propres yeux les conséquences du massacre perpétré par le Hamas. Cette visite, organisée par l'ambassadeur israélien à l'ONU Danny Danon, a conduit la délégation dans plusieurs lieux symboliques des attaques.

"Un tournant du point de vue de l'humanité"

Les diplomates ont notamment visité Kfar Aza, l'un des kibboutz les plus durement touchés lors de l'attaque. Face aux maisons incendiées et aux traces encore visibles de violence, plusieurs ambassadeurs ont exprimé leur émotion. "C'est vraiment, du point de vue de l'humanité, un tournant, du moins pour moi, dans ma vie, de pouvoir revoir et écouter les témoignages de certains survivants, et de certains actes héroïques d'enfants qui étaient là", a confié l'un des participants. La délégation comprend des représentants de pays européens comme la Hongrie et la République tchèque, mais également des diplomates d'Amérique latine et d'Afrique subsaharienne. Tous partagent le même objectif : témoigner directement de ce qui s'est produit ce jour-là.

Un message politique de la part d'Israël

À la tête de cette initiative, l'ambassadeur israélien à l'ONU Danny Danon a expliqué sa démarche : "J'ai conduit un groupe d'ambassadeurs des Nations Unies en Israël pour voir ce qu'il s'est passé ici le 7 octobre. Une fois que les ambassadeurs auront vu de leurs propres yeux les atrocités, le massacre du festival Nova, la brutalité des terroristes du Hamas, j'espère qu'ils comprendront pourquoi nous devons terminer le travail, veiller à ce que tous les otages rentrent chez eux, et terminer le travail en éliminant le Hamas."

Après avoir visité Sderot, Reim et le site du festival Nova, les ambassadeurs ont été reçus par le Premier ministre Benjamin Netanyahou à Jérusalem. Ce dernier a saisi cette occasion pour appeler la communauté internationale à soutenir Israël dans son combat contre le Hamas.

Un appel à la lutte commune contre le terrorisme

Lors de cette rencontre, Netanyahou a souligné l'importance d'une action concertée contre le terrorisme : "Le terrorisme est un phénomène que nous devons tous combattre en tant qu'êtres humains, dès sa première manifestation. La haine, lorsqu'elle est inculquée aux enfants, engendre le terrorisme. Et nous devons agir au sein de la communauté internationale pour que la tolérance soit enseignée dès le plus jeune âge, et que nous l'adoptions pleinement, et que le 7 octobre ou tout autre événement horrible ne se reproduise plus jamais." Cette visite en Israël fait suite à un déplacement des mêmes ambassadeurs en Pologne, où ils ont participé à la marche des vivants à Auschwitz jeudi dernier, établissant ainsi un lien symbolique entre les atrocités de la Shoah et la lutte actuelle d'Israël contre le terrorisme.