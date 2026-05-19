Des avions-ravitailleurs américains stationnés à Ben-Gourion jusqu’en 2027

Des dizaines d’avions-ravitailleurs militaires américains devraient rester stationnés à l’aéroport Ben-Gourion au moins jusqu’à la fin de l’année 2027, selon un reportage de la chaîne israélienne N12.

Les appareils, ainsi que le personnel américain nécessaire à leur fonctionnement, seraient déployés dans l’enceinte et aux abords de l’aéroport. Leur présence créerait déjà d’importantes difficultés logistiques pour l'aéroport Ben-Gourion, principal aéroport civil d’Israël.

La semaine dernière, N12 avait rapporté que le directeur de l’Autorité de l’aviation civile, Shmuel Zakay, avait adressé une lettre à la ministre des Transports, Miri Regev, affirmant que « Ben-Gourion fonctionne désormais comme une base militaire, et non comme un aéroport civil ».

Cette présence américaine pourrait également peser sur les prix des billets, en dissuadant certaines compagnies étrangères de reprendre des vols réguliers vers Tel Aviv.

Les premiers signalements sur le stationnement de ces appareils remontent au lancement des opérations Roaring Lion et Epic Fury, menées par les forces aériennes israélienne et américaine contre le régime iranien.

Fin avril, un employé de l’aéroport avait été licencié après avoir photographié des avions militaires américains et diffusé les images sur WhatsApp. Selon Ynet, l’incident aurait failli provoquer une crise entre l’armée américaine et Tsahal.