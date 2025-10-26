Des bancs en hommage à Ariel et Kfir Bibas inaugurés au Safari de Ramat Gan

Deux bancs en mémoire des jeunes frères Ariel et Kfir Bibas , enlevés et assassinés à Gaza, ont été inaugurés cette semaine au Safari de Ramat Gan, près de Tel-Aviv.

Les bancs, gravés d’un motif d’éléphant rappelant la peluche préférée du petit Kfir, ont été offerts par les associations Friends and Lovers of Israel basées en Allemagne.

L’initiative vise, selon les organisateurs, à « rappeler au monde de ne pas oublier » les victimes et leurs proches.

Cette commémoration s’ajoute à d’autres hommages récents : le mois dernier, la ville de Maale Adumim en Judée-Samarie a inauguré un mémorial en hommage aux deux petits garçons et à leur mère Shri, elle aussi enlevée le 7 octobre 2023 et assassinée durant sa captivité.