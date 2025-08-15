Des centaines d'orthodoxes manifestent devant la prison militaire de Beit Lid contre l'incarcération des déserteurs

Articles recommandés -

Des centaines de manifestants orthodoxes se sont rassemblés jeudi soir devant la prison militaire de Beit Lid pour protester contre l'incarcération de sept déserteurs. Les manifestants ont brûlé des ordres de conscription devant l'établissement pénitentiaire militaire, tandis que certains ont tenté de forcer l'entrée et se sont confrontés aux forces de sécurité.

Cette mobilisation s'inscrit dans la crise persistante autour de la loi sur le service militaire obligatoire. Les discussions de la commission des Affaires étrangères et de la Défense sur ce dossier sensible ne reprendront que dans trois semaines, en raison de la "pause" parlementaire de la Knesset.

Parallèlement, selon les informations diffusées par Kan, les représentants des partis orthodoxes ont évalué le soutien au sein de la coalition concernant une loi d'exemption militaire pour leur communauté. Ils auraient identifié au moins cinq opposants susceptibles de ne pas soutenir le projet de loi réclamé par les formations religieuses au nouveau président de la commission des Affaires étrangères et de la Défense, Boaz Bismuth.

La tension dans les rues s'intensifie également. Jeudi dernier, un couple a été agressé par une foule d'orthodoxes à Jérusalem, en présence des parents de l'épouse dans leur véhicule. Bien qu'aucun dommage physique n'ait été causé aux quatre personnes, une plainte a été déposée auprès de la police.

Dans la vidéo de l'agression, on voit les orthodoxes lancer des objets sur le véhicule. "Quels juifs êtes-vous ?" leur a crié la femme. Le réserviste L., victime de l'attaque, a témoigné : "La foule nous a arrêtés, a commencé à donner des coups de pied dans notre voiture et a essayé d'ouvrir les portières. Finalement, ils ont brisé nos vitres et ont allumé des objets sur la route."