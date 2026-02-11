Des centaines de cyberattaques contre des personnalités israéliennes déjouées

Le Shin Bet et la Direction nationale israélienne de cybersécurité ont révélé avoir déjoué, au cours de l’année écoulée, des centaines de tentatives de cyberattaques visant des personnalités israéliennes, parmi lesquelles de hauts responsables gouvernementaux, des cadres du système de défense, des universitaires, des journalistes ainsi que des citoyens détenant des informations sensibles.

Selon le communiqué conjoint publié par les deux organismes, une nette intensification de ces tentatives a été observée ces derniers mois, et plus particulièrement depuis le conflit avec l'Iran en juin 2025. Les attaques seraient attribuées à des services de renseignement iraniens cherchant à pénétrer des comptes Google privés ainsi que des applications de messagerie installées sur les téléphones personnels de leurs cibles.

L’objectif de ces opérations serait de collecter des informations personnelles et professionnelles susceptibles d’être exploitées à des fins de terrorisme, d’espionnage ou d’influence. Les assaillants recourent notamment à des techniques de "phishing ciblé" : ils se font passer pour des contacts connus, proposent des rendez-vous ou invitent à télécharger des fichiers via des liens piégés. Dans certains cas, ils cherchent à obtenir les identifiants de connexion, y compris les mots de passe et les codes d’authentification à deux facteurs, afin de prendre le contrôle total des comptes Google, Telegram ou WhatsApp des victimes.

Les autorités israéliennes indiquent avoir mené des actions préventives comprenant l’envoi d’alertes personnalisées, des vérifications d’anomalies, le blocage d’accès suspects et des recommandations pour renforcer la sécurité des comptes. Des campagnes de sensibilisation ont également été déployées afin d’informer les publics concernés des risques et des moyens de protection.

Le Shin Bet et la Direction nationale israélienne de cybersécurité recommandent d’activer l’authentification à deux facteurs, de vérifier les adresses de récupération et de contrôler les appareils connectés aux comptes. Ils appellent par ailleurs à la vigilance face aux sollicitations émanant de nouveaux interlocuteurs et déconseillent toute transmission d’informations sensibles ou tout clic sur des liens suspects. Les deux institutions affirment qu’elles poursuivront leurs efforts pour détecter et neutraliser les activités hostiles en amont.