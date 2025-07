Des centaines de Druzes tentent de traverser la frontière entre Israël et la Syrie

Articles recommandés -

La frontière israélo-syrienne sur le plateau du Golan a été le théâtre de tensions croissantes ce mercredi matin, alors que des centaines de membres de la communauté druze ont afflué vers la zone frontalière dans l’intention de franchir la ligne de séparation. Ce mouvement intervient à la suite d’un appel lancé par des leaders religieux druzes exhortant leurs fidèles à "se préparer à traverser la frontière pour venir en aide à nos frères massacrés", en référence à la situation tendue dans le sud de la Syrie, notamment dans la région de Soueïda.

Selon le porte-parole de Tsahal, des dizaines de personnes ont été repérées alors qu'elles tentaient de s’infiltrer en territoire israélien depuis le village syrien de Khader. L’armée israélienne, en coordination avec les forces de la police des frontières, est intervenue pour empêcher l’infiltration et disperser les rassemblements.

Simultanément, plusieurs citoyens israéliens ont franchi la clôture frontalière en direction du territoire syrien, dans la zone de Majdal Shams, localité druze située sur le versant israélien du Golan. Tsahal précise que des opérations sont en cours afin de localiser et rapatrier en sécurité les personnes ayant traversé la frontière.

L’armée souligne la gravité de ces événements, qualifiés "d’incidents sérieux constituant des infractions pénales" et "mettant en danger à la fois le public et les forces de sécurité". Les autorités militaires restent en état d’alerte, suivant de près l’évolution sur le terrain et se déclarent prêtes à faire face à divers scénarios.

Ces tensions interviennent dans un contexte de solidarité croissante au sein de la communauté druze, tant en Israël qu’en Syrie, face aux violences signalées récemment dans les régions druzes du sud syrien.