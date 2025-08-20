Articles recommandés -

Les forces de police du district de Jérusalem et des gardes-frontières ont mené dans la nuit de mardi à mercredi une vaste opération contre le financement du terrorisme à Jérusalem-Est, en collaboration avec l'unité de lutte économique contre le terrorisme du ministère de la Défense, a annoncé la police israélienne.

L'opération a visé les domiciles de dix anciens détenus sécuritaires qui recevaient illégalement des fonds de soutien de l'Autorité palestinienne en compensation d'actes terroristes commis par le passé. Des centaines de milliers de shekels et devises étrangères en liquide ont été confisqués, ainsi que quatre véhicules.

Un butin considérable saisi

Les forces de sécurité ont saisi d'importantes sommes en espèces : 79 978 shekels, 59 240 dollars, 8 946 dinars et des euros. Quatre véhicules et une moto ont également été confisqués, destinés à être saisis définitivement conformément aux ordres du ministre de la Défense.

Selon les autorités, ces fonds et biens ont été reçus par ces anciens détenus sécuritaires impliqués dans des activités terroristes et leurs familles de la part de l'Autorité palestinienne, comme soutien financier à leurs actes de terrorisme. Ils ont été saisis sur ordre du ministre de la Défense et sont destinés à la confiscation définitive.

Une approche globale de la lutte antiterroriste

Parmi les cibles figuraient des personnes ayant été impliqués dans des activités terroristes et ayant purgé des peines de prison comme détenus sécuritaires. Lors d'une perquisition dans l'un des domiciles, une substance suspecte ressemblant à du haschich a été découverte, conduisant à l'arrestation d'un suspect, résident de la Vieille Ville.

L'opération a mobilisé plusieurs unités : les enquêteurs de l'unité centrale du district de Jérusalem, les forces spéciales, les combattants de la brigade tactique de la garde-frontière et les combattants de la garde nationale, accompagnés de représentants de l'unité de lutte économique contre le terrorisme.

Un message ferme aux soutiens du terrorisme

Le commandant Yuval Kaminitz, chef adjoint de la police de Jérusalem, a souligné l'importance de cette action : "Cette opération constitue un élément crucial dans la lutte continue de la police israélienne contre le terrorisme et ses soutiens. Le message est clair : la lutte contre le terrorisme ne s'arrête pas à l'arrestation, la neutralisation ou la poursuite judiciaire des terroristes, mais se poursuit également sur le plan économique, en s'attaquant aux sources de financement du terrorisme."