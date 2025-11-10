Des chercheurs israéliens révolutionnent la conception des composants optiques grâce à l’IA

Une équipe de chercheurs de l’Université de Tel-Aviv a mis au point une méthode novatrice permettant de concevoir, en quelques minutes seulement, des composants optiques miniatures appelés métasurfaces. Cette avancée majeure, publiée dans la revue ACS Photonics, pourrait transformer l’industrie des appareils photo, des capteurs et des systèmes de réalité augmentée.

Les doctorants Liav Chen et Erez Yosef, encadrés par les professeurs Raja Giryes, Dan Raviv et Kobi Shuyer, de l’École d’ingénierie électrique et informatique, ont développé un modèle d’intelligence artificielle générative capable de concevoir ces métasurfaces ultrafines — de quelques centaines de nanomètres d’épaisseur — en un temps record. Ces structures, constituées de minuscules « méta-atomes », contrôlent la direction, l’intensité et la polarisation de la lumière, remplaçant les lentilles lourdes et coûteuses utilisées jusqu’à présent.

Jusqu’ici, la conception de telles surfaces nécessitait plusieurs jours de calculs complexes. Grâce à une base de données d’exemples et à un modèle de diffusion avancé, le réseau neuronal mis au point à Tel-Aviv apprend à générer en moins de 30 minutes des designs d’une grande précision.

Les chercheurs ont déjà testé leur technologie pour concevoir des métasurfaces capables de diviser un faisceau lumineux ou de séparer la lumière polarisée. Selon eux, cette méthode flexible et rapide ouvre la voie à la création en temps réel de lentilles et de capteurs personnalisés, promettant des avancées notables dans la médecine, les communications et l’électronique portable.