Des croix gammées taguées sur la façade du Bnei Akiva à Jérusalem

Le mouvement de jeunesse Bnei Akiva a dénoncé ce mardi un nouvel acte de vandalisme contre l’un de ses bâtiments à Jérusalem, le quatrième en l’espace de quelques mois. Malgré plusieurs plaintes déjà déposées, la police n’a toujours pas identifié les responsables. « Il est impossible que des inconnus vandalisent à plusieurs reprises des graffitis antisémites sans crainte », a réagi le mouvement, appelant les autorités à agir.

Le Bnei Akiva demande à la police israélienne de localiser les auteurs et de les traduire en justice, et à la municipalité de Jérusalem d’installer des caméras de surveillance afin de sécuriser le site.

Le secrétaire général du mouvement, Yigal Klein, a souligné la gravité de l’incident, rappelant que l'une de ses membres éminentes a perdu la vie dans l'attentat perpétré à Jérusalem il y a deux semaines : « Ceci se produit juste quelques jours après la mort de Sarah Mendelsohn, la secrétaire du mouvement, assassinée alors qu’elle se rendait à son travail dans ce même bâtiment. Il est difficile de croire que plus de 80 ans après la Shoah, nous assistions à des actes antisémites en Israël. Cette fois, les messages sont clairs, forts et attaquent explicitement le Bnei Akiva. »

Yigal Klein a ajouté : « Ceux qui tentent de nuire au mouvement veulent s’en prendre à l’esprit et aux liens profonds que nous créons entre les gens. Nous continuerons à répandre une grande lumière dans tout le pays, en opposition à ce mal. »