Des dizaines d'acteurs israéliens piégés par une cyberattaque iranienne

Le Commandement national de la cybersécurité israélien a révélé ce vendredi une campagne d'hameçonnage sophistiquée ayant visé le milieu artistique du pays. L'opération, attribuée à des éléments liés à l'Iran, a réussi à piéger des dizaines d'acteurs grâce à une technique particulièrement élaborée.

Les cybercriminels ont utilisé un stratagème audacieux : l'envoi de courriels émanant prétendument de l'équipe d'un réalisateur célèbre pour un casting de nouveau film. Ces messages frauduleux sollicitaient des vidéos d'audition accompagnées d'informations personnelles sensibles, notamment des photos de cartes d'identité, de passeports et des adresses de domiciles.

Selon les autorités cybernétiques, des dizaines d'acteurs israéliens ont été dupés par cette supercherie et ont transmis leurs informations confidentielles. L'attaque ne s'est pas arrêtée au vol de données : certaines victimes ont ensuite reçu des messages de menaces, révélant la véritable nature de l'opération.